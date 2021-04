¡Haz feliz a un niño, regálale un libro! Libros para regalar a infantes este Día del Niño

No es casualidad que el Día del Libro y el Día del Niño se celebren el mismo mes, podemos verlo como una clara señal de que el mejor regalo para los más pequeños en su día es un libro con el que aprenderán a desarrollar no solo el lenguaje, sino también la imaginación. Aquí te damos 10 títulos de libros ideales para regalar este Día del Niño ¡Haz feliz a un niño regalándole un libro!

Seguramente los días antes del 30 de abril las tiendas departamentales, así como las tiendas virtuales se llenarán de pedidos de padres que buscarán comprarles los mejores juguetes a sus hijos, los cuales terminarán arrumbados unos cuantos días después de sacarlos del empaque.

Por ello, no hay mejor opción que darle la oportunidad a tus hijos de desarrollar sus habilidades con la lectura de un buen libro, ya sea que aún sea muy pequeño para leer por sí mismo o esté dando sus primeros pasos en la lectura, lo cierto es que no hay edad para acercarse a un texto. A continuación te diremos 10 de los mejores, a nuestro criterio, para obsequiar el Día del Niño.

El principito de Antoine de Saint-Exupéry

Comencemos con el clásico de clásicos. Seguramente has escuchado hablar de esta obra maestra francesa aun si no has tenido la oportunidad de leerlo por ti mismo. Quizá te pueda parecer un libro con demasiadas reflexiones filosóficas, pero al mismo tiempo cuenta con coloridas ilustraciones que harán de la lectura algo más placentero. Así que sería un buen regalo darle a tu hijo las aventuras del pequeño príncipe y enseñarle que "lo esencial es invisible a los ojos"; una lección que seguro no olvidará.

El libro de la selva de Rudyard Kipling

Antes de que tus hijos vean la película animada, una buena alternativa es que se adentren a las aventuras de Mowgly a través de los ojos de la imaginación evocando acciones y paisajes mediante las palabras. Además, sería una buena forma de comenzar a inculcarle el respeto y amor por todos los seres vivos.

Los atrevidos en busca del tesoro de Elsa Punset

Qué mejor manera para que los niños aprendan sobre sus emociones y a cómo entenderlas y expresarlas que con unos personajes carismáticos que les hablen antes de ir a dormir? Este libro de una de las autoras referentes en la inteligencia emocional hará que los niños sean más conscientes de lo que sienten al mismo tiempo que desarrollan otro tipo de habilidades.

La cebra Camila de Marisa Núñez

Seguramente este libro te traerá recuerdos de los que tú mismo leíste o te leyeron alguna vez. Bastará con leerle las primeras líneas para que el niño en cuestión quiera que continúes la historia de una cebra que perdió sus rayas.

Monstruo rosa de Olga de Dios

Seguro es que a todos de pequeños nos enseñaron que los monstruos son feos y de colores oscuros, por eso el Monstruo rosa es el libro que los niños necesitan para entender que las cosas no son de un solo color y que la diversidad enriquece a la sociedad; que no solo hay monstruos de color negro, sino también rosas, azules, morados y demás.

El fantasma de Canterville de Oscar Wilde

Volvemos con los clásicos y a la lucha de enseñarle a los niños que, contrario a lo que dicen las películas de terror, los fantasmas no siempre son los seres temibles que asustan humanos a diestra y siniestra.

Voy a comedte de Jean-Marc Derouen

Parece ser que el lobo feroz se ha mudado de cuento y ha decidido ya no perseguir a caperucita, pero quizá también le será difícil perseguir a dos conejitos que demostrarán ser muy listos para infundirle una lección al hambriento lobo.

¡A que sabe la luna! de Michael Grejniec

¿Alguna vez te lo habías preguntado? El niño que disfrute de este ejemplar podrá conocer las inquietudes que unos animalitos tuvieron al presenciar noche tras noche a la majestuosa luna y qué plan idearon para alcanzar sus metas.

El robot del bosque de Jaume Copons

¿Un robot en medio del bosque? Es algo para despertar grandemente la curiosidad de cualquier pequeño y mejor aun si este robot le enseña el valor de ayudar a los demás, por eso este libro es una buena opción este Día del Niño.

La feria de medianoche de Gideon Sterer

¿Quién dijo que todo en un libro tenían que ser letras? Las ilustraciones que muestran a diversos animales queriendo comprender qué es lo que le gusta a los humanos de las ferias muy seguramente entretendrán a los niños a la vez que los hacen ejercitar su capacidad de entendimiento y observación.