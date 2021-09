'Home run', primer unipersonal de Ana Chiquete, alista temporada en el teatro Óscar Liera

Culiacán, Sinaloa. Por primera vez, Ana Chiquete se adentra en una obra unipersonal con 'Home run', historia que arranca temporada esta noche en el teatro Óscar Liera. Hacer un monólogo ha sido el reto más grande de la actriz, algo que está dispuesta a asumir, pues le encanta contar historias en el teatro.

“Sin duda, algo por lo que me dedico a hacer teatro es el encuentro, el encontrarme con los creativos, con mi equipo, con el público, encontrarme con los propios claroscuros que hay en mí, creo que por eso vale la pena el esfuerzo. Siempre es ensayo, prueba y error, y crecer de esta forma. Yo hago teatro desde los 16, y creo que he aprendido a vivir la vida a través del teatro”.

Autoficción y realidad

En entrevista vía telefónica, Ana Chiquete revela que 'Home run', historia en la que funge como actriz, directora y productora, acude a recursos dramatúrgicos del autor francouruguayo Sergio Blanco, cuya obra se caracteriza por explorar la autoficción. “Lo que yo hago con esta obra es inspirarme en sus textos para hablar sobre la vida de mi papá como jugador semiprofesional y profesional de beisbol, y de esa forma estoy hablando también de mi historia”.

Home run se sitúa en los años 80 en Culiacán y con una mezcla de realidad y ficción narra los sueños de Francisco Iván Chiquete en su meta por convertirse en jugador profesional de beisbol. Para ello, Chiquete explica que lanza varías líneas sobre la vida de su papá y mezcla su propia historia, como actriz de teatro, para abordar el tema de las aspiraciones y cómo perseguir tu pasión.

Es hablar principalmente (sobre) a qué se enfrentan, cómo sucedió, qué decisiones fue tomando, adónde lo fueron llevando en su vida, y es también una forma de homenaje.

En retrospectiva, dice que el texto también retrata cómo se vivía en el Culiacán de aquellos años, y cómo al ser esta una tierra de beisbolistas, tenía a muchos jóvenes persiguiendo ese objetivo. “Qué es lo que esos jóvenes enfrentaban en ese momento, qué era lo que faltaba, qué sucedía, cómo también se iban desarrollando ciertas relaciones, como las personales y amorosas, la forma de comunicación y hasta de la forma de escuchar música, el choque que tuvo la gente de Sinaloa con la música en inglés y revisar parte de nuestra historia y nuestras costumbres como sinaloenses y culichis”.

'Home run' es producida por Colectivo Brújula, de Ana Chiquete, y por CreeSer Producciones de Jessica Aceves.

Al ser un unipersonal, la actriz da vida tanto a sí misma como a su padre. Aunque se interpreta a sí misma, retoma una idea de Sergio Blanco. “Tú vas a ver en escena a Ana Chiquete, pero esa no es la real. Es como una Ana Chiquete ficcional, por el simple hecho de ya estar en la escena”.

Eco en el público

Ana Chiquete dice que su idea de partir de algo muy personal “es hacer eco en otras personas”. “Creo que es el ejercicio en el que más he tenido que vulnerarme, mostrar una parte de mí que a lo mejor en otras obras no estaba y eso a la vez fue un gran reto. No fue fácil, pero también tengo un gran equipo con el que estoy haciendo esto [...] el teatro para mí siempre es un diálogo, dialogas con tu equipo creativo, cuando los actores están en escena están dialogando y también es un diálogo de la obra en sí con el otro”.

Asimismo, apunta que siempre que tiene curiosidad sobre un tema, decide hacer una obra teatral. “Es como si fuera un proceso de crecimiento-aprendizaje para mí. A veces las obras te encuentran y te encuentras un texto y lo haces, o a veces te invitan a un proyecto y era lo que necesitabas hacer. Para mí, este proceso fue de indagación y sí ha sido complicado el proceso también por la pandemia, pero de una forma u otra vamos encontrando la manera de contarla”.

'Home run' tendrá una temporada de 12 funciones en el teatro Óscar Liera, todos los miércoles y jueves a las 20:00 horas, desde hoy 22 de septiembre y culminando el 28 de octubre. Los boletos también se pueden adquirir a través del WhatsApp de Colectivo Brújula al 667-269-9968. Ahí podrás conocer los datos bancarios para hacer depósito o transferencia y, una vez mandes tu comprobante, recibirás tu boleto electrónico personalizado.