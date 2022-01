Homenajean en Miami a Jazzamoart, reconocido artista plástico mexicano

Miami.- "The Soul of Mexico", el alma de México, es el título escogido por el Instituto Cultural de México en Miami para una exposición en homenaje al "maestro" Jazzamoart, uno de los artistas plásticos mexicanos vivos de mayor trayectoria.

Con una obra plástica muy vinculada a la música y específicamente al jazz, Francisco Javier Vázquez Estupiñán (1951), más conocido como Jazzamoart, pertenece a la generación de los cincuenta de la pintura mexicana y es considerado un icono del expresionismo.

Cuatro de sus obras ocupan un lugar destacado en la sala de exposiciones del Instituto Cultural de México en Miami junto a las de los también artistas mexicanos Vladimir Cora, Carmen Parra, Mónica Avayou, Amalia Buergo, Carla Elena, Tania Esponda, Josafat Miranda, Francisco Reverter, Lalo Sánchez Del Valle y Pedro Trueba.

El artista, que además de pintor y escultor es baterista, no pudo asistir a la inauguración de la exposición debido a la pandemia de covid-19, pero envió un mensaje por vídeo a los asistentes, entre ellos el cónsul general de México, Jonathan Chait Auerbach, y algunos de los artistas cuyas obras forman parte de "The Soul of Mexico".

Foto: Instagram jazzamoartmx

Esta es la tercera edición de un proyecto dirigido y curado por Adriana Torres Sánchez, actual directora del ICM, quien dijo a Efe que Jazzamoart ha participado en los tres. Los otros dos tuvieron lugar en Nueva York (2016), y Montreal (2017).

Torres explicó que este proyecto consiste en exposiciones colectivas en las que "los grandes maestros cobijan a los artistas emergentes" en el México actual.

La directora del ICM destacó la destreza y el dinamismo de Jazzamoart, que tiene la capacidad de hacer "ver la música", como en uno de los cuadros de esta exposición en el que se muestra un concierto del desaparecido jazzista Miles Davis y su banda.

El nombre artístico de Jazzamoart es una combinación de jazz, amor y arte, sus pasiones, dijo Torres.

Jazzamoart ha presentado su trabajo en más de 500 exposiciones en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Corea del Sur y Japón.