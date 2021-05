Hoy se inaugura la exposición Atlas de la artista mexicana Elvira Smeke en el Masin

Culiacán, Sinaloa. La artista Elvira Smeke revelará este jueves 6 de mayo su exposición “Atlas”, en la cual presenta un universo rebosante de objetos, memorias y recuerdos emergentes, el cual es curado por la historiadora Paola J. Jasso.

El arte la salvó

La artista Elvira Smeke y la curadora Paola J. Jasso en una agradable charla nos contaron cómo es que surgió esa dupla. Elvira señaló que conoció a Paola en su última exposición en la Ciudad de México, y que tuvieron una química muy buena desde el primer momento.

Entonces, conociendo el trabajo que había hecho esta fue como tomó la iniciativa de invitarla para que formara parte de su próxima exposición, “Atlas”, la cual se estará inaugurando en la Sala de Arte Contemporáneo y Proyectos Especiales del Masin.

La invitación es abierta para el público, pero habrá cupo limitado como parte de las medidas sanitarias que se siguen por la pandemia, y también podrás seguirla a través de las redes sociales del Masin.

Por otra parte, Smeke expresó que, durante la pandemia, lo que la salvó de no caer en una locura fue tener el estudio en casa, debido a que trabajaba prácticamente todo el día.

Durante la cuarentena empecé a trabajar en este cuerpo de obra, que es lo que podrán ver en esta exposición de ‘Atlas’.

Empecé a dibujar por primera vez en mi vida, empezaron a salir dibujos de mis memorias de espacios de la casa de mis abuelos, se trata de un referente que siempre estuvo conmigo, pero nunca lo había sacado en el arte. Después tuve la suerte que mis padres me heredaran el archivo fotográfico de mis abuelos, y me puse a trabajar con él. Empecé a trabajar con otros medios y me considero un artista que le gusta experimentar”.

Elvira añadió que a partir de la cuarentena comenzó a trabajar con otros materiales y comenzó a hacer esculturas, y unas de sus piezas estarán en exhibición este jueves 6 de mayo. Mientras que por su parte, Paola Jasso mencionó que durante meses se estuvo trabajando de manera ardua para esta exposición.

Identidad

La artista destaca que emplean piedras en “Atlas”, pues desde el 2018 empezó a trabajar con estas. Pues para ella se trata de objetos que ella considera que absorben parte del lugar del que las recoge, energía y parte de la identidad del sitio. Añade que las viste buscando darles una nueva forma y personalidad. Motivo por el cual ya hizo lo propio en Culiacán y recogió algunas, las cuales también forman parte de su exposición.

Por último, Elvira destacó que ella considera que los artistas son el barómetro de la sociedad, “siento la responsabilidad de transmitir a través del arte lo que está sucediendo en la actualidad, por ello en las exposiciones para mí es muy importante que el artista pase por un proceso donde al final suceda una reflexión”.

“Después de que hemos pasado por momentos muy difíciles, considero que el arte tiene la capacidad de sanarnos y transportarnos, además te puede llenar el alma, pero también se trata de que te haga reflexionar”.