Humberto Musacchio repasa la historia de la Universidad de México en nuevo libro

Sinaloa, México. Bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, Humberto Musacchio se adentra la historia de la Universidad Autónona de México en La Universidad de México (1551-2001), un libro en el que repasa momentos cumbre de dicha institución, desde su fundación y desarrollo en la época colonial, hasta el porfirismo y su posterior crecimiento.

“Cuando alguien cuenta una historia, de alguna manera destaca datos que otros autores no, creo que eso es inherente al trabajo de historia, y aunque yo soy periodista, me interesan los temas históricos, soy un divulgador, y como divulgador, escojo aquello que creo más representativo, más importante, más destacado y más digno de conocerse hoy”, dice el autor.

Historia a fondo

Musacchio ya tiene como antecedente el diccionario enciclopédico, Milenios de México, donde introdujo una ficha de la Universidad Nacional y otra de la Real y Pontificia Universidad de México, por lo que desde entonces hay un claro interés por conocer más a fondo la historia de ambas instituciones.

La universidad colonial vivió acotada por la tensiones del arzobispado, la Audiencia, la Inquisición, el virrey y aún con la Corona española, subraya el periodista en el libro. La universidad contemporánea tuvo una transformación derivado de un juego de fuerzas. ¿Pero qué entiende Musacchio por el concepto de universidad?

"Me habían enseñado que las universidades se llaman así porque recogen el conocimiento universal, sin embargo, universitas, que es la palabra latina, que da origen, significa otra cosa, significa gremio y la universidad colonial nació como un gremio, con privilegios. Por ejemplo, la autoridad no podía entrar a la universidad si el rector no lo autorizaba; o varias veces cayeron estudiantes a la carcel, fuera de la universidad, por supuesto, porque hacían escándalos, o defendían a alguien porque los estudiantes tienen esa vocación de andar defendiendo causas perdidas, y la universidad gestionaba su inmediata libertad y la conseguía, salvo en delitos de sangre, eso sí ya era otra cosa, del poder civil", responde a DEBATE.

El sonorense resalta que el periodo de José Vasconcelos como rector y secretario de educación es uno de los más brillantes de la institución. “Vasconcelos, recoge una universidad que estaba en la lona. Recordemos que la universidad fue abierta en 1910, y dos meses después estalló la Revolución Mexicana, entonces los revolucionarios consideraban a la universidad una institución porfirista y por tanto despreciable, incluso el estudiantado y los maestros pertenecían a las viejas clases del porfiriato, y por eso los primeros 10 años de vida de la universidad son muy azarosos, pero llega Vasconcelos y la levanta y la convierte en la gran institución que es hasta hoy”.

Universidad con gran fortaleza

Humberto Mussachio coincide que, por muchas razones, la universidad tiene una intensa vida política. "Donde hay más de una persona hay política, así de sencillo, pero además la universidad es un centro de confluencia de muchos intereses, de muchas clases sociales, de muchas visiones de la realidad, de formas de vida y, por supuesto, de diferentes concepciones del conocimiento, y lógicamente todo mundo da la pelea por imponer su punto de vista. En ese sentido, es una universidad política, pero además tiene una relación muy estrecha con el poder público, y eso también incide en el carácter político de la universidad".

El periodista dice que la universidad tiene un gran presupuesto, y es en ella donde se concentra más de la mitad de la investigación científica y humanística que se hace en nuestro país. Pero así como es una de las más importantes del mundo para muchos estudiosos, también tiene muchos problemas. "Uno de ellos es que entre el 85% y el 89%, el profesorado no es de carrera, no son de tiempo completo, ni de medio tiempo, son profesores por horas, que ganan una miseria, y si ganan una miseria, difícilmente le van a conceder mucho tiempo a la preparación de sus clases y eso incide en un bajo nivel académico".

"Otro problema que tiene es que por una tendencia de yo no sé quien, la universidad ha abierto centros de investigación, incluso planteles de enseñanza en varias ciudades de la República, pero creo que entender que la universidad es nacional, y que por eso debe de estar presente físicamente en todos lados es un error. La universidad es nacional por su nivel, porque es la más antigua de México, porque otras universidades se crearon a su imagen y semejanza, porque en buena medida, muchas universidades han adoptado los planes y programas de estudio de la nacional", agrega.

Pero a pesar de esas problemáticas que la aquejan, apunta que la UNAM también una gran fortaleza. "Vamos a ver nuevos movimientos estudiantiles, grandes cambios en la universidad, porque así ha vivido siempre, entre la quietud que requiere la transmisión del conocimiento, y la insurrección que necesita la transmisión del conocimiento".