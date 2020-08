Imanol Caneyada obtiene el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, y en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, mediante la Secretaría de Cultura de la entidad, anuncian al ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020.

Mediante videoconferencia, el jurado, conformado por Elpidia García Delgado, César Silva y Darío Zalapa, decidió por unanimidad otorgar el galardón a Imanol Caneyada Pascual, quien concursó con el seudónimo Beatriz Noah Han, autor de Nómadas. Además de la publicación de la obra, el ganador recibirá un diploma y 200 mil pesos.

En esta ocasión, el premio se enmarca dentro de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y de acuerdo con lo asentado en el acta, Nómadas “se trata de una novela de anticipación que apuesta por la creación de un complejo mundo distópico, que maneja con acierto la caracterización tanto del lenguaje como de los personajes, enmarcados ambos elementos por una estructura narrativa que da muestra de un oficio consolidado, y que entrega al lector una inteligente trama que transcurre entre la tensión constante”.

Respecto al entramado de Nómadas, dice que “rompe con todo lo que he hecho hasta ahora. No es una novela que hable sobre la situación mundial por la pandemia del COVID-19, pero sí de esta sensación de que el mundo como lo conocíamos se termina, por qué podría terminarse y qué posibilidades se abren en el futuro todavía más lejano”.

Se trata de “una ficción especulativa o distopía que me llevó a explorar caminos que no había recorrido en la ficción. Es un mundo ubicado en 40 o 50 años en el futuro, pero está contado en clave de crónica histórica. Es una novela muy política y tiene correspondencia con el fin del mundo, no desde la perspectiva apocalíptica, sino cómo se va desmoronando una forma de entenderlo y la incertidumbre que viene después”.