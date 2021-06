In Step Dance se reencontrará con su público en el Teatro Ingenio de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- In Step Dance Studio se reencontrará con su público en el Teatro Ingenio de Los Mochis con el gran festival lleno de fantasía Once Upon a Dance del cual comprenderán historias de personajes cuentos y de hadas de Walt Disney y la literatura popular, caracterizados por un gran cuerpo de baile de este estudio de danza que dirige la maestra Jocelyn Reich.

El programa, con el que cierra de forma brillante el ciclo escolar, integrará fragmentos de obras de ballet clásico de cuentos de hadas, hasta baile urbano.

La función será este sábado 19 de junio a las 19:00 horas, con un aforo del 40 por ciento de personas. No habrá venta de boletos.

