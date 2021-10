Inaugurarán la exposición ‘Uniendo fronteras’

Cuántas veces hemos visto diversas presentaciones de pinturas, en diferentes centros culturales de esta ciudad, o quizá tú has tenido la oportunidad de verlas en algún otro lugar de la República mexicana. Pero donde podrás apreciar una exhibición de cuadros trabajados por personas con alguna discapacidad es la inauguración de la exposición “Uniendo fronteras”, que encabeza Michel Dergar, a través de su fundación The Academy of Special Dreams.

Los detalles de la exhibición

Michel detalló en entrevista telefónica que durante la exposición, las personas podrán ver una colección de más de 80 piezas de arte, incluidas las que él ha realizado. El presidente de la organización civil que se encuentra en Estados Unidos, dijo que esta presentación se hace con el propósito de promover el talento de artista con alguna discapacidad, en diferentes géneros de artes visuales como la fotografía, pictografía y también el arte abstracto.

El también pintor invitó a la ciudadanía a que acuda a apreciar todos estos trabajos hechos por personas con autismo y síndrome de Down, que estarán tanto en galería Rubio como en galería del teatro Ángela Peralta, a partir de hoy y hasta el mes de diciembre. Esta actividad también es parte del Festival Cultural Mazatlán, que organiza el Instituto de Cultura, que es gratuito. En la muestra estarán trabajos de Carlos Adrián Ruelas Téllez, Nance Betsabé García Vega, Leoney Márquez Payán, Brayan Ricardo Valdez Osuna, Rodrigo Emanuel Graciano Ovalle, Esmeralda Jazmín Treviño Abad, Ángela María, Gabriel Cortés Gutiérrez y Maru Huerta, por mencionar algunos artistas.

Personas disfrutando de una de las exposiciones

Habrá apoyos en escuelas

El fundador de The Academy of Special Dreams agregó que este movimiento inclusivo no solo apoya el arte sino que también otorgará 10 becas emergentes, así como otros apoyos en algunas escuelas de educación especial, buscando beneficiar a personas con alguna discapacidad, y lamentó que muchas instituciones educativas no cuenten con aires acondicionados, en donde los niños pasan el mayor tiempo.

Michel Dergar habló también sobre cómo están las oportunidades para estas personas y considera que si bien es cierto se ha tenido un notable avance en la inclusión, sin embargo, todavía falta mucho por hacer en cuanto al tema. Dijo que en Mazatlán en los últimos 10 años sí se ha hecho mucho por apoyar a los niñas, niños y adolescentes con estas discapacidades, situación que lo motivó a sumarse a este movimiento, y con esta actividad cultural que realiza poner su granito de arena, tan es así que a través de su organización ha donado sillas de rueda para personas que no cuentan con recursos económicos suficientes de adquirir un artículo de estos.

El pintor en una de sus exposiciones

Michel Dergar lleva 11 años al frente de The Academy of Special Dreams, con la que pretende hacer un evento anual acá en Mazatlán para seguir concientizando y promoviendo el arte.