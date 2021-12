Inservible para el turismo que periodistas no escriban de violencia como pide gobernador de Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Mientras que existen gobernadores, como en el caso de Enrique Alfaro Ramírez, en Jalisco, que piden a periodistas dejar de difundir hechos de violencia que ocurren en destinos turísticos por afectar la imagen, especialistas en turismo indican que, además de ser antiético, resulta perjudicial al largo plazo.

Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México se dieron cita en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara 2021, para presentar el libro “Turismo y Gastronomía: Experiencias en innovación, competitividad y gestión”, donde presentaron las acciones a realizar para detonar destinos turísticos con casos en México y Sudamérica.

Tras la ponencia, DEBATE entrevistó a la catedrática e investigadora en Turismo, Diana Castro Ricalde, sobre la eficacia de las estrategias al ocultar hechos de violencia en destinos turísticos para evitar dañar la percepción de los visitantes, como proponen políticos en México.

“Una parte muy importante que fomentamos es la ética profesional, en términos éticos nuestros alumnos saben que no podemos mentir, no podemos ocultar y tenemos que difundir la verdad y la realidad, porque también esa es una forma de proteger a nuestros turístas y de que nuestros turistas puedan tener o no una confianza futura al acudir a nuestros destinos de forma segura. Éticamente hablando, no es la mejor estrategia, ocultar, maquillar o mentir o difundir o magnificar ciertas noticias, sino dar a conocer la realidad”.

Asimismo, reconoció que los destinos turísticos donde se presenta mayor presencia de inseguridad o se tiene registro de hechos violentos, dejan de ser explotados de manera idónea para el turismo y a esto se le agrega las recomendaciones que países hacen para evitar que sus connacionales viajen a estos lugares.

La catedrática de la UAEM también dijo que las investigaciones arrojan que hace falta una mayor capacitación en materia de seguridad y protección de las denominadas policías turísiticas, pues estas terminan funcionando más como guías o de atención ciudadana al turismo y no como cuerpos de seguridad.

“Fungen con el papel de información o enlace entre los turistas y la información relativa a servicios turísticos (…) en lo que hay que trabajar no es que sirvan de enlaces o guías de turistas o informadores sino en garantizar la seguridad de la ciudadanía en general y en especial de los turistas”.

La catedrática dijo que en este aspecto, los municipios han realizado poco trabajo al no especializar a sus fuerzas armadas en temas de seguridad sino más bien como gestores y promotores del destino.