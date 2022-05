Intocable tocó el corazón de los michitenses con su música en su espectacular concierto

Los Mochis, Sinaloa.- Con un inolvidable concierto de celebración a la vida, con canciones románticas, de amor y desamor, de despecho, el famoso grupo Intocable se vio tangibles ante su público, y dieron todo en el escenario en el Estadio Emilio Ibarra Almada que se vio abarrotado por miles de seguidores de esta agrupación texana.

La banda norteña de Zapata, Texa en su gira 2022 en esta ciudad con dos presentaciones, abrió el concierto a las 23:00 horas ante un emocionado público que se mostraba ávido por escuchar y cantar sus canciones.

Con un aforo de 10 mil personas para ambos días, según Protección Civil, Ricky Muñoz y compañía llegó al escenario con toda la actitud y la energía para complacer al público con las canciones que han convertido en éxitos como Fuerte no soy, Y todo para qué, Sueña, Enséñame a olvidarte, Aire, y el tema que actualmente promueven en las redes sociales Si me duele que me duela. Luego de agradecer al público, el líder de la agrupación recordó su concierto en el 2005 en Los Mochis y les pidió no castigarlos tanto.

La banda norteña de Zapata, Texas, de bota, sombrero y pantalón vaquero, con casi 30 años de trayectoria artística, emocionó a los más de 5 mil mochitenses que se concentraron está noche en el histórico concierto que duró más de dos horas, con su propuesta musical de sonidos norteños, haciendo sonar el acordeón, las cuerdas y percusiones como nunca.

Tocó a la nueva agrupación originaria de Guamúchil Vena de Rey, abrir el concierto de Intocables con covers y algunos temas inéditos de este grupo de música ranchera-pop.

La agrupación actuará los días 7 y 8 de mayo en Hermosillo, Sonora; 13, en la Ciudad de México; 14, en Villa Victoria; 20, en Querétaro, y 21 y 22, en Saltillo, Coahuila, y en la Plaza México, en la CDMX.