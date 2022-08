Isaac Hernández abre a los jóvenes rutas al ballet

Monterrey, Nuevo León.- Las oportunidades pueden cambiar la vida de las personas, pero, si son gratuitas y de calidad, la probabilidad aumenta.

De ahí que, a la par de su carrera artística, el primer bailarín Isaac Hernández trabajó duro para lograr lo que la tarde de este lunes se materializó en Monterrey: las primeras audiciones gratuitas en México para ingresar al Royal Ballet School de Londres.

Motivado por ayudar a las nuevas generaciones a enfrentar las barreras, sobre todo económicas, que tiene una carrera como la danza clásica, el artista tapatío de 32 años gestionó que el Royal Ballet viniera al País a evaluar los talentos de estudiantes mexicanos.

En este arte, como en otras profesiones, las grandes oportunidades suelen encontrarse fuera, lo que implica gastos importantes para las familias, dijo ayer Hernández en rueda de prensa en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, previa a las audiciones.

En medio de la incertidumbre de los últimos años por la pandemia para continuar con sus diferentes proyectos, comentó, las audiciones con el Royal Ballet tuvieron siempre prioridad.

"Los jóvenes necesitan tener aspiraciones al futuro, que puedan volver a soñar con tener una posibilidad de seguir su formación. Por eso es tan importante esta oportunidad", dijo el primer bailarín del San Francisco Ballet.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Nuevo León, para las audiciones se registraron en línea 248 aspirantes, de los que fueron preseleccionados 77 de entre 12 y 18 años de edad, 50 de ellos provenientes de otros estados de la República.

"Desde chiquita siempre escuchaba del Royal Ballet. He visto varios videos de ellos y siempre me ha interesado mucho esa escuela porque es de las más reconocidas a nivel mundial", dijo Mariel Saldo, de 16 años y estudiante de La Superior.

Antes de entrar a su audición, ella y varias de sus compañeras disfrutaban el momento entre risas y calentamientos físicos.

"Me den o no la oportunidad de pasar al Royal, ya me siento muy afortunada por haber pasado a audicionar y llegar a este punto", dijo, por su parte, Camila Santiago, de 15 años. "Estoy muy agradecida por que sea gratuito todo esto".

Ian Mackay y Jessica Barnett, profesores de la Royal Ballet School, viajaron a Monterrey para evaluar a las y los aspirantes.

"Lo que estamos buscando es talento", dijo Mackay en rueda de prensa. "Si podemos hallar a alguien aquí para ayudarle a llegar al nivel de Isaac, seremos muy felices".

RESPONSABILIDADES

En México, Isaac Hernández ha logrado también que la English National Ballet -compañía que recién deja- y el San Francisco Ballet -a la cual ahora se suma- realicen audiciones sin costo en el País.

"El acceso a las oportunidades gratuitas y de calidad son las que verdaderamente pueden cambiar la vida de las personas. Si la oportunidad no es de calidad, entonces no tiene valor", dijo el domingo en una conferencia magistral.

Al darse cuenta a sus 20 años que era posible vivir de la danza y del arte en el extranjero, decidió voltear a ver a México y trabajar por ofrecer espectáculos de danza clásica de talla mundial en el País, al mismo tiempo que crear infraestructura cultural, capacitación a maestros, y oportunidades para los jóvenes. De ahí surge el programa Despertares, cuya gala 2022 tendrá lugar este sábado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

"Lo que podamos hacer por nosotros mismos es importante, pero lo que hacer por los demás verdaderamente trasciende", dijo.

Sin embargo, no siempre ha encontrado en los demás la respuesta esperada.

"Tengo que admitirlo, muchos de los niños que han recibido oportunidades para estas escuelas, he sentido que no las han aceptado con el compromiso que yo lo hubiera hecho", expresó el bailarín.

"Pero eso ya no es mi responsabilidad, ahí es donde entra la responsabilidad compartida. Mi trabajo era ofrecerles oportunidades de calidad. En ningún momento quiero promover la idea de que se deslinde la responsabilidad personal".

La responsabilidad personal, indicó, es una de las herramientas más importantes para construirse cada uno como sociedad, pero la responsabilidad compartida también es importante.

