Jaime Labastida comparte los orígenes de la poesía

Mazatlán.- En una charla muy amena, durante más de una hora, el poeta y escritor sinaloense Jaime Labastida hizo la lectura del escrito Lección de poesía, el cual formó parte de El elogio de la educación . Consejo de mentes brillantes, el cual publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante la poca promoción de este libro, el autor trae al puerto su colaboración.

Foto: Cortesía

Reunión de poetas

Una gran cantidad de personas, entre poetas y escritores, se reunieron para disfrutar la tarde literaria en la galería Ángela Peralta, que inició a partir de las 19:30 horas del viernes. El escritor resumió la historia de la poesía en palabras muy amenas. Abordó desde la fonética, el ritmo, la imagen, la estructura hasta la rima, y detalló la situación actual en la poesía, declamo algunos poemas de José Gorostiza, Luis de Góngora, Rubén Darío, Ramón López Velarde y Federico García Lorca, las piezas de los referidos autores fueron escudriñadas por el poeta sinaloense y destacó la gran importancia del legado que dejaron.

Llevó a los presentes a un recorrido por la historia de este género literario, que remontó al tiempo de los griegos y culturas antiguas, para terminar en la poesía actual. Comparte que es importante que en la educación se incluya la poesía.

Foto: Cortesía

Todo en uno

El autor detalló que su en la antigüedad, los textos se acompañaban de música, lo cual podría ser los inicios de la poesía. Todas las artes estaban unidas, la danza, el teatro, la música y la declamación. Habló de Martin Heidegger, Antonio Machado y Gustavo Adolfo Bécquer.

“No existía lo que llamamos teatros, no había separación”, expresó para detallar cómo los griegos pusieron su granito de arena en la poesía. De igual manera, abordó a Platón.

Indicó que los poetas plasman imágenes en sus piezas, pero no dicen verdad, ya que hablan de mundos imaginarios y personajes fantásticos.

“Todos los actos de la vida, hasta los fisiológicos, como comer, hacer el amor, están acompañados de un acto sagrado, eso nos revela que la poesía tenía un rito poético desde sus inicios.

Enfatizó que desde los tiempos en que se escribió la Biblia ha tenido una relación con la creación de las cosas que existen. Puso como ejemplo la creación del mundo en el texto del Génesis.

“Lo que se decía es real, la lluvia, la cosecha, no había una distancia entre lo dicho y lo hecho, la voz creaba las cosas.”

Foto: Cortesía

Interacción

Al finalizar la plática, tuvo lugar la sesión de preguntas. Los presentes plantearon algunas interrogantes al artista sobre el legado de Platón, de Sócrates.

Le recomendaron que el escrito que acaba de leer, debería de publicarlo de nuevo para que llegue a más personas, también le hicieron hincapié en que le brinde algunas recomendaciones a los nuevos poetas. Le pidieron que en una siguiente charla incluya la declamación de algunos de sus poemas.

Para terminar indicó que en el tiempo presente hay muchos poetas, pero no hay poesía.