Jaime Labastida y Élmer Mendoza ofrecen charla sobre poesía

“Martin Heidegger dice que la poesía nace en los momentos que a uno le faltan las palabras para decirlo de manera normal. Cuando las palabras no son suficientes hay necesidad de buscar otras palabras, que son las palabras poéticas y de ahí nace la poesía, y es muy posible que sí, en algunos casos de ahí nace, pero las palabras engendran otras palabras. Y una vez que empiezas con un verso, no sabes a dónde te va a conducir”, reflexionó Jaime Labastida durante el conversatorio “Génesis de poesía”, a través del Facebook del Congreso del Estado de Sinaloa.

La mujer como tema

El poeta mochitense estuvo acompañado por el escritor Élmer Mendoza, quien lanzó preguntas y comentarios acerca de su obra o sobre el género lírico a través del tiempo.

El creador de novelas como Balas de plata y El amante de Janis Joplin señaló que Labastida es “un poeta que no escapa de su entorno, en su poesía está el mar, la Luna, hay montañas, valles, la tierra”. “Los sinaloenses no podemos librarnos de la tierra, podemos verla siempre, y Jaime la rescata, pero también trabaja ciudades, edificios, ruinas, temblores, viajes, etc.”, dijo.

“Evidentemente las expresiones iniciales de mi infancia están ahí presentes en mi poesía, el mar de Topolobampo, de la costa del Pacífico. No puedo dejar de pensar en él cuando escribo el mar”, contestó el exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua.

Asimismo, Mendoza añadió que un tema importante que se cuela, si no en todos, sí en muchísimos poemas de Labastida, es el tratar a la mujer como un elemento indispensable en sus versos. “Mis dos actividades fundamentales, en el caso de la escritura, son la poesía y la filosofía. La filosofía es racional, reflexión, argumentación; y la poesía es fundamentalmente expresión de emociones y de sentimientos. Aunque mi poesía es muchas veces de carácter conceptual, entiendo que si le falta el aspecto de carácter emotivo, falla en uno de sus principios fundamentales. La mujer es para mí fundamental en este mismo sentido”, indicó el ganador del Premio Mazatlán de Literatura en 2013.

La poesía en el tiempo

En la conversación, compartida también a través del Facebook de El Colegio de Sinaloa, Jaime Labastida recordó que Gustave Flaubert dijo en algún momento que él era Madame Bovary, uno de sus personajes más importantes de su narrativa, “que no quiere decir que sea exactamente eso, sino que en última instancia lo que expresa una novela, aunque no sea directamente autobiográfico, sí revela lo que el escritor es”, mencionó. “En este sentido, en el poeta ocurre lo mismo, se revela lo que uno es. A mí me interesa mucho, me he enamorado muchas veces, y esto es lo que se refleja, lo que se expresa en mi poesía”, agregó.

Durante casi una hora, la conversación entre los talentosos sinaloenses fue desde los poemas épicos de Homero y Safo de Lesbos, pasando por el surgimiento del soneto como forma importante durante la época del Renacimiento, y hasta la poesía española del siglo XIX. Se indicó que en este período la poesía no tenía relieve y se volvió trillada, sin novedad, pero finalmente resurgió con autores como Federico García Lorca.

También se habló de cómo Luis de Góngora y sor Juana habían permanecido en el olvido, hasta que años más tarde fueron rescatados.

César Vallejo y Neruda también fueron tema, de quienes Labastida señaló no hace distinciones y para él son dos grandes poeta de la lengua española.