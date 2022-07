Jöel Dicker se adentra en un nuevo misterio con ‘El caso Alaska Sanders’

Sinaloa, México. El escritor suizo Joël Dicker confiesa que las cosas que le gustan le sirven de inspiración para crear sus historias, sin embargo logra construir más a partir de aquellas que no le gustan. “Nos construimos también mucho más con respecto a lo que no nos gusta, que a lo que nos gusta, porque muchas veces exige decir las razones, por qué a uno le gustan los tomates o el café, y tratar de explicarlo es muy difícil. En cambio, si uno es capaz de decir no me gusta el café porque es amargo, etcétera, es más fácil”, dijo durante la conferencia con medios hispanos para presentar su más reciente novela El caso Alaska Sanders (Alfaguara).

Continuación de Harry Quebert

Nueve años después de la publicación de La verdad sobre el caso Harry Quebert, Dicker llega la esperada secuela de la novela que convirtió al autor en un fenómeno literario global, traducido a 42 idiomas y con más de 15 millones de lectores.

En su nueva novela, una intriga que alterna varias líneas temporales, el escritor recupera a Marcus Goldman, al sargento Perry Gahalowood y a Harry Quebert unos meses después del final de La verdad sobre el caso Harry Quebert. Dicker señala que siempre imagino a Quebert siendo parte de una trilogía. “No quise escribir el segundo libro inmediatamente, porque después del éxito de Harry Quebert, pensé ‘si escribo inmediatamente la continuación, me van a decir que lo he hecho por aprovecharme del éxito’, pero no, yo realmente quería escribir una segunda parte”.

El misterio alrededor de la muerte de Alaska Sanders es lo que desencadena esta historia, donde nuevamente una mujer se vuelve pieza fundamental de su narrativa. Así, el escritor dice que escribirlo es un desafío importante. “Las mujeres son importantes al igual que en la vida, son seres más fuertes que los hombres. Hoy incluso la mujer sigue teniendo que batallar mucho más que los hombres, para labrarse un porvenir, seguimos estando en un mundo 2022, donde hemos llegado a la luna, a marte, pero las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por los mismo trabajos".

"Me fascinan las mujeres porque tienen esa capacidad de ser más fuertes, más determinadas, ir más lejos. No siempre es fácil describir o crear un personaje femenino, porque a veces uno hace cierta proyección como hombre, pero con una mujer es distinto, siempre va a atreverse a ir más allá que un personaje masculino”, agrega.

El espectro de la novela negra

Junto con La verdad sobre el caso Harry Quebert y El libro de los Baltimore, El caso Alaska Sanders completa la trilogía protagonizada por el personaje de Marcus Goldman. Sobre si volverá a escribir de este personaje, Joël Dicker dice no querer hacer promesas falsas. “Quizás nunca, quizás en el futuro. Es difícil saberlo”.

Sobre la inspiración como escritor dijo que esta surge a partir de distintos elementos. “La experiencia vital de uno también funciona con respecto a lo que uno le gusta, basándose en la gente que le gusta, las historias que le gustan, lo que ha leído, las sensaciones que le gustan, la curiosidad que uno tiene personalmente, y esto al mismo tiempo se mezcla. Además de la experiencia vital, todo el bagaje cultural que tenemos, lo que hemos leído o visto en teatro, series de televisión, cuadros, toda la cultura que hemos ido absorbiendo esta en nuestra mente. Todas esas capas ayudas e impulsan la inspiración”, precisó.

En ese sentido, reveló que Ken Follett y Agatha Christie son algunos de sus maestros en la literatura, aunque el primero no precisamente en el género negro. “La novela negra, la novela policiaca, es probablemente el género literario que ofrece el mayor espectro de posibilidades narrativas, argumentativas sobre los personajes. En una novela policiaca podemos hacer lo que nos dé la gana, no tenemos limites de ningún tipo. Lo que más caracteriza la novela policiaca no es la sofisticación de la intriga sino los personajes y los ambientes que logran crear”.