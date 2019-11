Joan Margarit, poeta catalán, gana el Premio Cervantes 2019

El poeta catalán Joan Margarit ha sido galardonado este jueves con el Premio Cervantes 2019, el más prestigioso de las letras en lengua española, informó el ministro de Cultura de España, José Guirao.

Margarit, quien nació en la ciudad catalana de Sanaüja en 1938, ha forjado una vasta obra poética tanto en catalán como español y es posiblemente el poeta vivo más leído en el ámbito de la literatura de Cataluña.

El Premio Cervantes le ha sido otorgado al también arquitecto de 81 años "por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador", dijo en Madrid Guirao acompañado de la poeta Ida Vitale, quien fue merecedora de la misma distinción en 2018.

"Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría", añadió el ministro de Cultura, refiriéndose a las motivaciones del jurado.

En su obra figuran importantes títulos como "Estación de Francia" (1999), "Joana" (2002), "Misteriosamente feliz" (2008) y "Para tener casa hay que ganar la guerra" (2018).

Este último libro se construye como una autobiografía en prosa en torno a la infancia y juventud temprana del poeta, nacido en plena Guerra Civil española. Margarit ha referido el conflicto que representó crecer en pleno franquismo siendo catalán.

Me pasé veinte años intentando empezar con el castellano y no logré escribir lo que yo quería, porque el castellano no es mi lengua materna pero me la dio a patadas y a zurriagazos el general Franco".