Jordi Canal se adentra en la obra de Élmer Mendoza y la novela negra en México

Culiacán, Sinaloa. La historia cultural, la crítica literaria, la propia literatura y los espacios convergen en el libro Vida y violencia. Élmer Mendoza y los espacios de la novela negra en México, autoría del historiador español Jordi Canal y donde se adentra en la narrativa del famoso escritor sinaloense.

Fascinación por México

“Es el libro de un historiador, pero no es un libro demasiado heterodoxo para lo que se entiende por historia. Es el libro que yo quería hacer, que no tuviera fronteras, en donde las disciplinas no encajaran lo que yo quería contar, que me permitiera saltar de la historia a la literatura, a la geografía, a la política, y que me permitiera hacerlo con un lenguaje en el que el ‘yo’ estuviera muy presente”, detalló Jordi Canal al presentar la obra, este jueves, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Precisó que fueron tres elementos los que le llevaron a construir este libro. La primera de ellas es “la relación entre historia y literatura”. “Cada vez estoy más convencido que historia y literatura comparten el intento de comprender el mundo y comprender la sociedad. Lo hacen desde ángulos distintos, pero en el fondo hay una voluntad de comprensión del mundo”, contó.

El segundo punto fue su propio descubrimiento de México. “El libro también habla de un México que me fascina, en sus diferentes lugares, y ahora muy concretamente por el norte de México [...] aquí me siento como en casa”.

Finalmente, se añade su admiración y lecturas de los libros de Élmer, que asegura le ayudaron muchísimo a entender cosas de esta sociedad.

A través del libro, Canal recorre los espacios descritos en las novelas del sinaloenses, sobre todo esas donde aparecen las del Zurdo Mendieta, "con Culiacán en el centro y culiacanización de otros territorios". Asimismo, enfatiza el espacio sonoro, no solamente mediante las palabras sino la música a la que se hace alusión.

Por su parte, Élmer Mendoza dijo sentir agradecido por las lecturas a sus novelas y bromeó con el público en varias ocasiones. Dijo que desde hace mucho había pensado en dejar la escritura, pues "la fama" y "los cheques cada mes" ya los tenía, despertando la risa del auditorio.

También recordó varias anécdotas, como una ocasión que visitó la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde por primera vez escuchó que algunos escritores lo nombraron como el creador de la narcoliteratura.