Jorge Guillermo Aguilar con paso firme sobre la literatura

Sinaloa. A sus 17 años, Jorge Guillermo Aguilar Castelló, del campus Sinaloa del Tec Monterrey, alcanzó el primer lugar del Concurso Nacional del Centro de Escritura, Calaveritas 2020, y este logro lo incentiva para seguir adelante ahora que está a punto iniciar la carrera en Letras.

Cerca a la literatura

En entrevista para DEBATE, el Jorge Guillermo de preparatoria comparte que la convocatoria llegó casi por casualidad a su correo y a partir de ello decidió probar su creatividad. “Pensé que sería divertido participar, tenía tiempo, fui trabajando una semana y media, y terminé con algo que me gustó, así que lo envié”.

Su calaverita está repleta de autores de literarios, algo que le gustó mucho incluir, pues la literatura es una de sus pasiones. “Sentí que es una manera de referenciar las cosas que estoy leyendo todos los días y siento que si alguien puede leer ese texto que hice y entender de las cosas que estoy hablando, podría también sentirse bien y sacarle una sonrisa”.

Si bien las calaveritas se acercan mucho al terreno de la poesía, Aguilar Castelló se siente atraído por los cuentos, pues siente que unifican la poesía y la narrativa. “Siento que ambos son bastante impresionantes, tanto la narrativa como la poesía son cosas que me fascinan. Principalmente me atrae mucho la zona del cuento porque siento que es donde se puede lograr el mejor balance entre un lenguaje poético y una trama que pueda llamar la atención, sin ser demasiado extensa o pesada”.

Guillermo Aguilar Castelló contento con el resultado de su trabaio. Foto: Cortesía

Visión de mundo

Además de géneros, el joven también tiene a sus autores favoritos, como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges en la narrativa, o Gilberto Owen en la poesía. “Siento que hay algo en su narrativa (Borges y Cortázar) tan bien pulida, tan precisa, que al mismo tiempo es mágica [...] logran envolverte totalmente en su mundo. Sobre Owen siento que es desafiante leer, es algo que no tiene sentido la primera lectura y tienes que volver y volver a leerlo, intentar de entender las imágenes y lo que quiere mostrar con ellas”.

Finalmente lanza un mensaje, pues cree que las letras seguirán teniendo su lugar. “Siento que hay muchas personas que podrían pensar que cosas como la literatura o la poesía son algo que empieza a ir en bajada, pero en lo personal pienso que mientras se necesite encontrar alguna manera de expresarte, estas formas de arte van a encontrar la manera.

Yo espero que en algunos años se empiece a formar una nueva generación de la que me gustaría formar parte, así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda para tener algo pulido y que los demás puedan entender mi propia visión de mundo”.



Calavera ganadora

‘A los poetas antes de mí’

Aguante, pila de huesos / que pronto les voy a caer / dejo estos versos mal hechos / y duermo sin más qué hacer.

Pues con permiso, Sor Juana, / hágame campo, Baudelaire / de profesión tan insana / ni me acerco a Apollinaire.

Difíciles versos de Owen, / dulces pasajes de Nervo, / mundos hermosos proponen, / reflejando lo que observo.

Porque le he visto los ojos / a la catrina, preciosa, / trozó mi poema en manojos / vio mi rima pretenciosa.

“Tus palabras son vacías, / no sabes a dónde vas, / suelta las cursilerías, / y léete a Octavio Paz.

O puedes ser fan de Garro, / de Arredondo y Castellanos” / dice y tira su cigarro / me acorrala entre sus manos.

Veo entonces en la noche / rostros de los mexicanos / oigo voces en reproche / oigo risas y reclamos.

Son ustedes poesía / tanto hermosa, tan maldita, / rindome en idolatría / muestro mi calaverita.