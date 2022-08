José Dolores comparte su nuevo cuento 'El profesor'

Sinaloa, México. El profesor Ramiro caminaba por una colonia la que, a esas horas, ni la policía se animaba a entrar: -¡Mire, jefe, que ni mandado a hacer!: un ‘ruco’ con portafolio y reloj, más lo que traiga en la bolsa, pasando por nuestro barrio como 'Pedro por su casa, después de las 12 de la noche. — ¿Qué, lo atoramos? —¡No, Ronco, es intocable! —Entiendo, ¡es un ‘cebo’! —¡Tampoco! Se trata del maestro Ramiro, que, según parece, no te acuerdas que nos dio clases en primaria —Pues echándole memoria, sí, ¡qué chico es el mundo! Entonces qué, ¿lo escoltamos? —Su departamento está a tres cuadras, y lo conocen hasta los perros ¡vámonos!

El profesor tenía la conciencia tranquila y el corazón sano. No obstante miserable pensión, ayudaba a quien podía; y si alguien le daba, no se hacía de la boca chiquita. Sin grandes necesidades, con poco se sentía rico. También solía decir que tuvo cientos de hijos pero ninguno propio. Comía bien, hacia elercicio diario y, por lo regular, dormia 6 horas: ¡tenía una buena condición física! … era un curioso de la naturaleza humana:

—¡Una moneda para esta pobre ciega!—. Ramiro la conocia y siempre la ayudaba. Buscó en su bolsa y sacó

una moneda de 10 pesos. Lo intentó tres veces más, y sacó monedas de igual denominación. Iba a retirarse, pero sintió una de dos pesos. La puso abajo de las de diez y se acercó a la invidente. Al momento de soltar la de dos pesos, se le resbaló una de diez, cayendo las dos a la taza. La muchacha sonrió agradecida, al escuchar el sonido: —iMuchas gracias, dios le dé más!—. El maestro se alejó, pensando: —El problema es que dios tomará en cuenta solo los dos pesos; pues los otros diez fueron por accidente.

Al iniciar el cruce del puente del rio: —¡Ayuda para comer, ayuda para comer!—. Quien pedía era un hombre de unos 40 años, sanote y fuerte, que al principio de la pandemia empezó a pedir, pero viendo que sacaba más que trabajando, siguió haciéndolo a pesar de la nueva normalidad: Ramiro siempre lo ignoraba: —¿No me da una monedita, por favor?—. Esta era una señora que pedía, prácticamente, desde la inauguración del puente; pero todos los años se embarazaba; y hasta tenía una sucursal al final del mismo. El maestro al principio la ayudaba, pero dejó de hacerlo: —¡Señor!, ¿por qué hace eso? —Pues le doy comida a los animales, ¿le parece mal? —Estoy seguro que lo hace con las mejores intenciones, pero los animales tienen asegurada su alimentación en el mismo hábitat del rio. El que usted los alimente puede convertirlos en carroñeros: ¡Piénselo!

Serían las 7 de la noche, cuando el mentor se surtió en un súper. Cuando se disponía a pagar: —¡Señorita, yo pagaré la cuenta del profesor! —¡Muchas gracias, muchacho; de verdad te lo agradezco de todo corazón!—. Esta era la tercera vez en el año que le ocurría lo mismo. Ramiro, con sinceridad, agradecia el gesto ...

Deambulando por la calle principal de la ciudad, vio venir a una señora, aún joven, cargando a una niña de apariencia angelical. Ramiro, sin poderse contener, se deshizo en piropos para quien llamó ninfa entre ninfas. La madre con voz intencionada, le dijo: —¡Anda buscando papá! —¡Encantadora señora! si yo tuviera 30 años menos, aceptaría, aún siendo el pobre que soy; o si tuviera 30 millones, aceptaría, sin importar mi edad actual. De todas maneras, ¡fue muy hermoso conocerlas!

El maestro era también un enamorado del ajedrez. Es bien sabido, que el deporte ciencia saca lo peor o lo mejor de las personas. Sin embargo, cuando por alguna razón no había contrincantes en el café; sostenía pláticas interesantes con personas ajenas al juego: —Maestro Ramiro, usted que camina tanto, y que conoce y ama a la ciudad más que nadie, digame: ¿qué es lo que más le molesta y deseara cambiar de ella? —Puedo,

grosso modo,mencionar tres cosas que no me agradan: la gran inconsciencia de la gente, que tira la basura donde se le antoja; la existencia de tantos cenotafios y, por último, la falta de un panteón único, que permita aprovechar la superficie que dejen los demas para construir parques o zonas residenciales. —¡Pues vaya que está difícil —¡Sí, lo admito!, pero en tanto no se lleven a cabo, nuestra ciudad, a pesar de ser tan bella, seguirá pareciendo fea —Abusando, maestro, dígame qué piensa de la organización de tantos eventos deportivos en el estado, llámense futbol, beisbol, box, altetismo, etc; ¿que solo nosotros los podemos realizar? —Como me considero deportista, me has pegado en mi Talón de Aquiles: El país está formado por 32 estados. Las Federaciones de cada deporte, lanzan convocatorias a todos los estados para realizar sus eventos nacionales. Lo que ocurre es que nuestros dirigentes son muy ‘calientes’ y quieren hacerlos todos, lo cual es un error: El anhelo de todo deportista es viajar, pero si su estado es el que organiza, no lo puede hacer. Los Nacionales no cuestan ‘tres cacahuates’, pero aquí parece que nos sobra el dinero ... ¡bueno, ya llegó una víctima!: Voy a jugar una partida de ajedrez—.

…Poco antes de las 6 de la mañana, el vendedor de leche 'bronca', tocó la puerta del cuarto del maestro Ramiro, sin recibir respuesta: —¡Doña Paúl!, ¿salió el profesor a correr? —No lo vi pasar. Déjame abrir con la 'llave maestra'. ¡Ya está! ¡Profesor, le traen la leche! ¡Profesor, profesor; por favor, no me haga esto! —¿Está.. muerto? —Parece que sí. Mira, por favor quédate con él, mientras voy con su amigo el médico que vive a dos cuadras—.

Transcurridos 20 minutos: -¿Está muerto, doctor? —Desgraciadamente; pero así me gustaría morir a mi, con

una sonrisa. Es la muerte del sueño, más común en los niños. Le haré un certificado de defunción; pues, que yo sepa, solo congeniaba con usted. Iré también con el sindicato de maestros, para que ellos se encarguen de los trámites respectivos —¡Pero si siempre se llevaba a greña con ellos! Yo tengo una perpetuidad en el panteón de la Lima, ahí lo puedo sepultar. —¡No, Doña Paúl!, la muerte lo cambia todo. Le aseguro que el sindicato obviará todos los trámites, y usted no gastará un peso. —Bueno, me atengo a su buen juicio.

El Sindicato realizó un decoroso sepelio, dándole a doña Paúl los gastos de marcha… ¡Bueno, de algo se tiene que morir uno!