Juan Charrasqueado, la triste historia de un ranchero enamorado

"Juan Charrasqueado", es un corrido popular mexicano, escrito por el compositor Víctor Cordero Aurrecoechea quien escribió sobre la Revolución Mexicana y sus personajes, que se convirtió en un éxito musical en el año de 1945.

"Yo trato de quitar de la mente de esos hombre la idea de que el macho y el bravucón son lo mismo que el valiente; con mis corridos les enseño lo que es verdaderamente un valiente", se lee en la biografía de Cordero Aurrecoechea de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

¿Quién fue Víctor Cordero Aurrecoechea?

Víctor Cordero Aurrecoechea nació el 10 de octubre de 1914 en la Ciudad de México. Fue un compositor mexicano que vivió durante la Revolución Mexicana, sus vivencias fueron un factor importante en su vida como compositor.

Cuando tenía 7 años, Víctor salió a ver pasa a los villistas por la calle y decidió abandonar su hogar, ya que había oído decir "que los que andaban con Villa no se morían de hambre ni les faltaban caballo y rifle". En la estación del ferrocarril se encuentra al General Francisco Villa y le dijo "Usted es el señor que ando buscando" "¿A mí", respondió Villa "¿Y para qué me quieres, muchachito?" "Pues para que me dé mi caballo y mi rifle, porque quiero irme con usted a la revolución". Se escuhó una sonora carcajada de Villa y en ese momento llega a buscar a Víctor su madre y su tía para llevarselo.

Luego de varios años, se encuentra a militares y se va con ellos. Sus vivencias en la Revolución fueron factor importante como compositor, aunque desde la infancia ya había compuesto muchas canciones inspirado en revistas.

Con el tiempo mi capacidad de componer fue tomando una dimensión, a tal grado, que me era muy fácil escribir una canción de cualquier tema y en cualquier momento.

Sus primeras canciones fueron Mares lejanos, Carnaval, Rebeca, Vestido de seda, Yo he soñado, Poeta de arrabal, Sueño de juventud, Si solamente, Jardín, Primavera, Yo te daré mi amor, Mariposa, Canción de luz, El ciego, Ventanita triste, Qué te importa, Vals violetas, Bienvenida, Señor juez, Tu boca es mi ilusión, Nueve años de prisión, La fuentecita, Cuento oriental, Herida, Corazón muerto, Tu rostro encantador, Oye Yola, Qué difícil es querer, La canción de la tarde, Cuando mi alma, Traición, Sol ardiente, La muerte del sol y muchas más.

Además de corridos como Juan Charrasqueado, Gabino Barrera, El ojo de vidrio, Juan Guerrero, Los combates de Celaya, Traiciones políticas, La Silla Presidencial, La pobre de Caritina, Hazañas de Pancho Villa, Ahí viene Maclovio Herrera, Contra el destino ninguno, Corrido de los 20 centavos, Corrido de Jesús Guajardo, Corrido de Querétaro, Corrido del cirgüelo, Corrido de Luis Vázquez, Corrido de Santa, El derecho agrario, El indio y el español, Justicia ranchera, Domingo Corrales, El pata rajada, Corrido de Jesús Cristerna, La mula bronca, La virgen de barro, Corrido de Rafael Buelna, La toma de Agua Prieta, Corrido al Che Guevara, Corrido de Lázaro Cárdenas y Corrido de Elvis Presley, etcétera, son unos cuantos de sus más de setecientos corridos.

¿Qué cantantes famosos han interpretado la música de Víctor Cordero Aurrecoechea?

La música de Víctor ha brillado en las voces famosos como Jorge Negrete, el inolvidable Pedro Infante, Javier Solís, Pedro Vargas, Ignacio López Tarso, Luis Pérez Meza, Francisco Charro Avitia, Antonio Aguilar, Juan y David Záizar, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, José Feliciano, Lola Beltrán, Lucha Villa, Irma Serrano, Chavela Vargas, Yolanda del Río, Chayito Valdez.

Las Hermanas Huerta, Dueto Miseria, Los Dos Reales, Los Alegres de Terán, Los Broncos de Reynosa, Los Juniors, Los Pasteles Verdes, Las hermanas Padilla, Cornelio Reyna, Los Tigres del Norte, La Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, y en el contexto internacional, interpretaciones de los cantantes españoles Julio Iglesisas y Bertín Osborne.

¿Cuál es la historia del corrido "Juan Charrasqueado"?

De acuerdo a Víctor Cordero, compositor del corrido "Juan Charrasqueado", la noche de 1942 oyó a un coveador dando una noticia política y salió a escucharlo mejor y percibió un tinte trágico; al regresar a su casa, encontró al conocido Juan Silveti, quien tenía una herida en el rostro. Estos elementos inspiraron a Cordero para crear Juan Charrasquado.

El corrido es cantado en tercera persona y describe a la figura de un "Donjuán" intrépido que conquista mujeres, le gusta beber alcohol y el juego. El corrido puede dividirse en dos partes; la primera, define a Juan Charrasqueado y cuenta su asesinato donde tenía desventaja numérica y en estado de ebridad; y la segunda, describe imágenes de lo cotidiano en el medio riral mexicano, como los deudos la mujer y el niño.

Este corrido también se inscribe en la tradición del nombre "Juan" popular en México.

Letra del corrido "Juan Charrasqueado"

Voy a cantarles un corrido muy mentado

Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor

La triste historia de un ranchero enamorado

Que fue borracho, parrandero y jugador

Juan se llamaba y lo apodaban "Charrasqueado"

Era valiente y arriesgado en el amor

A las mujeres más bonitas se llevaba

En esos campos, no quedaba ni una flor

Un día domingo que se andaba emborrachando

A la cantina le corrieron a avisar

Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando

Son muchos hombres, no te vayan a matar

No tuvo tiempo de montar en su caballo

Pistola en mano, se le echaron de a montón

"Estoy borracho", les gritaba, "y soy buen gallo"

Cuando una bala atravesó su corazón

Creció la milpa con la lluvia en el potrero

Y las palomas van volando al pedregal

Bonitos toros llevan hoy al coleadero

Qué buen caballo va montando el caporal

Ya las campanas del santuario están doblando

Todos los fieles se dirigen a rezar

Y, por el cerro, los rancheros van bajando

A un hombre muerto que lo llevan a enterrar

En una choza muy humilde llora un niño

Y las mujeres se aconsejan y se van

Pero, su madre lo consuela con cariño

Mirando al cielo, llora y reza por su Juan

Aquí termino de cantar este corrido

De Juan Ranchero "Charrasqueado", El Burlador

Que se creyó, de las mujeres, consentido

Que fue borracho, parrandero y jugador

Juan Charrasquado, las películas

El exitoso corrido de Juan Charrasqueado alcanzó tal fama que fue inspiración para la realización de varias películas.

Juan Charrasqueado (1948) . Director: Ernesto Cortázar. Protagonistas: Pedro Armendáriz, Miroslava, Fernando Soto "Mantequilla".

. Director: Ernesto Cortázar. Protagonistas: Pedro Armendáriz, Miroslava, Fernando Soto "Mantequilla". En la Hacienda de la Flor (1948) . Director: Ernesto Cortázar. Protagonistas: Pedro Armendáriz, Rosario Dúrcal, Fernando Soto "Mantequilla".

. Director: Ernesto Cortázar. Protagonistas: Pedro Armendáriz, Rosario Dúrcal, Fernando Soto "Mantequilla". Yo maté a Juan Charrasqueado (1949) . Director: Chano Urueta. Protagonistas: Tito Junco, María Luisa Zea, Víctor Parra, Carmelita González, Aurora Walker, Joaquín Cordero, Fernando Casanova entre otros.

. Director: Chano Urueta. Protagonistas: Tito Junco, María Luisa Zea, Víctor Parra, Carmelita González, Aurora Walker, Joaquín Cordero, Fernando Casanova entre otros. Los amores de Juan Charrasqueado (1968) . Director: Miguel M. Delgado. Protagonistas: David Reynoso, Lucha Villa, Irma Dorantes, Maura Monti, Eleazar García, Irma Serrano, Rosa de Castilla y María Duval entre otros.

. Director: Miguel M. Delgado. Protagonistas: David Reynoso, Lucha Villa, Irma Dorantes, Maura Monti, Eleazar García, Irma Serrano, Rosa de Castilla y María Duval entre otros. Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, su verdadera historia (1982) . Director: Rafael Villaseñor Kuri. Protagonistas: Vicente Fernández, Blanca Guerra, Maribel Guardia entre otros.14

. Director: Rafael Villaseñor Kuri. Protagonistas: Vicente Fernández, Blanca Guerra, Maribel Guardia entre otros.14 El hijo de Juan Charrasqueado (2002). Director: Hernando Name. Protagonistas: Leonardo Daniel, Sonia Infante, Manuel Mateo entre otros.

LIBRO: Juan Charrasqueado, su historia y sus hazañas (1988)

En 1998, se publica la novela titulada Juan Charrasqueado, su historia y sus hazañas por Víctor Cordero.

Juan Charrasqueado, su historia y sus hazañas (1988) | Amazon

