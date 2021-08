Juan Patricio Riveroll narra paso del Che Guevara y Fidel Castro por México en nuevo libro

Un episodio poco relatado es el eje de 'Al filo de la revolución', la nueva novela del escritor Juan Patricio Riveroll y donde el autor pone la mirada sobre los años clave en que Ernesto Guevara comenzó a definirse como guerrillero y libertador, y el paso de la célebre figura por México.

Historia poco relatada

En entrevista, Juan Patricio Riveroll comparte que 'Al filo de la revolución' narra desde la llegada del Che Guevara a nuestro país, hasta su salida junto a otros personajes importantes a la expedición del Granma. Para ello, retoma no solo al argentino, sino que también al guerrillero cubano Fidel Castro, a Alberto Bayo, el republicano español que fue uno de los que los entrenó para la expedición del Granma; e Hilda Gadea, pareja del Che y con quien tuvo una hija en México.

“La idea era contar la historia desde el punto de vista mexicano, es decir, desde el lugar en donde se conocieron y se cocinó todo esto antes de que empezara la revolución en sí misma”.

Riveroll señala que si bien se ha abordado mucho a Guevara, poco se ha dicho de su paso por tierras aztecas. Para lograrlo en su narrativa, consultó alrededor de 30 libros. “Hay brochazos por aquí y por allá, entonces para unir y contar toda esta historia tuve que usar muchos ingredientes de muchos lugares. [...] Aunque la historia tanto de Fidel como del Che se ha contado mucho, lo que pasaron en México no se ha contado tanto, o por ejemplo, el paso de Fidel Castro por Estados Unidos, en un tour que hizo para conseguir dinero para la revolución tampoco se conoce mucho".

"Son cosas como que están opacadas un poco por la revolución y luego por el régimen de Castro y la dictadura. Esa sombra que le da justo a estos años anteriores es lo que trato de rescatar, es como echar un poquito de luz a estos años previos a todo lo que ya conocemos perfectamente”, agrega.

El autor cuenta que no le fue difícil construir los diálogos, a pesar que muchos de ellos tuvieron que ser totalmente ficcionales. “Fidel Castro tiene muchas entrevistas y usé partes de sus entrevistas posteriores para insertarlas acá, y también usé partes de 'La historia me absolverá', que escribió cuando estaba en la cárcel antes de venir de México".

"Traté de recuperar lo más posible de palabras textuales, pero la mayoría sí los inventé. Pero son diálogos informados, después de empaparme de toda la información y de vivir con estos personajes muy de cerca, acaban siendo como diálogos naturales. Creo que los diálogos es una parte divertida para mí”, dice y agrega que enfrentó más dificultades con las partes no documentadas o poco documentadas de su travesía en México.

Interés compartido

El libro de 'Al filo de la revolución' marca la primera vez que Juan Patricio Riveroll se embarca en el género histórico. “Nunca lo había hecho. Tanto el par de películas que hice, como las par de novelas que he publicado, son todas ficción, no he hecho documentales y no había hecho antes una novela histórica. Ese reto me gustó”, detalla el también cineasta.

El autor mexicano apunta que escribió esta historia porque tenía interés en saber qué había pasado en este periodo, “a nivel más profundo”. “Era una novela que sentía que tenía que existir y que no estaba escrita todavía. Ahora sí que mi hambre por conocer esa época y esos procesos me llevó a escribir algo que me hacía falta a mí y entonces dices ‘me hace falta a mí como lector, pues igual le hará falta a alguien más’”.

Finalmente, invita al público a revisar este libro que dice es como “un mosaico de Latinoamérica”. “Trata de estos personajes en México, pero también trata un poco de la historia de Latinoamérica, el paso del Che por Bolivia cuando estaba habiendo revueltas sociales allá en los 50, del paso de Fidel Castro por Bogotá cuando se dio el bogotazo o de Guatemala en el golpe de Estado. Todo esto se junta en esta novela como un mosaico histórico bastante amplio, un intento por retratar la patria grande como le dicen a Latinoamérica.

"Además, rescata este par de personajes que son interesantísimos, que es Hilda Gadea, la pareja del Che; y Alberto Bayo, dos eslabones de la cadena que no se mencionan mucho y que fueron determinantes sobre todo en la vida de Ernesto ‘Che’ Guevara”.

'Al filo de la revolución' tendrá un lanzamiento virtual, con la participación del autor. La cita es hoy jueves 26, a las 20:00 horas (CDMX) y 19:00 (Sinaloa), a través del Facebook @planetadelibrosmx.