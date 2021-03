Juanma Quelle comparte las claves de la felicidad, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El escritor español, coach y experto en desarrollo de personas Juanma Quelle estuvo en Los Mochis donde ofreció el lunes la conferencia PositivArte “El arte de mantener una mente positiva en tiempos difíciles”.

El portavoz de la felicidad, quien estuvo también en Quintana Roo, Guadalajara y la Ciudad de México, disertó la conferencia la noche del lunes en el jardín del Country Club de Los Mochis a beneficio de los salesianos, la cual estuvo basada en el pensamiento positivo.

“Creo que estamos viviendo un de los retos sociales y económicos y empresariales más importante del último siglo y creo que hay dos formas de explicarles en esta pandemia; de las dos hay una parte positiva y una negativa, como todo pensamiento, que coexisten y son igual de importantes. Vengo a mostrarles que todo tiene un lado positivo y que la vida es mucho más bonita, más plena y más larga cuando uno puede ver el lado positivo de las cosas”, comentó en entrevista el también columnista de Debate.

La conferencia

El portavoz de la felicidad compartió con el público presente, cosas que se pueden aplicar de forma rápida y sencilla para elevar el coeficiente de felicidad como es: el reprogramar tu mente y localizarte en cosas positivas, practicar el pensamiento positivo, rodearte de gente que suma, tener una vida con propósito, elegir una actitud capaz de emocionar a los demás. Y es que la felicidad tiene mucho más que ver con la capacidad para gestionar emociones, relaciones y expectativas con lo que algún día alcances a tener en el garaje, en el armario o en el banco, argumenta el coach.

La felicidad

Quelle definió a la felicidad “como una conquista, y como cualquier otra conquista en la vida requiere de una dedicación constante, activa y consciente. Constante porque eso de ser feliz, como cualquier otra habilidad en la vida, lo que no se practica se pierde; activa porque en eso de ser feliz si tú no vas a la montaña, la montaña no viene a ti; y consciente porque casi todas las cosas que valen la pena vivir, suceden al otro lado de las vidas apresuradas. Podríamos decir que hay mucha más belleza en el camino de la que ningún destino les pueda ofrecer”.

Dijo que a veces es frecuente confundir la felicidad con la emoción positiva, y es muy frecuente pensar o confundir la alegría con la felicidad. La felicidad es una conquista, se construye y se construye más en cinco pilares que son: la emoción positiva; también el flou, que es una relación especial con la actividad laboral, a lo profesional; con las relaciones positivas; también con tener un sentido de la vida vital, y por último con los logros, los pequeños logros que uno va alcanzando a lo largo de la vida.

No se necesita ser el número uno en nada para ser feliz, solo hay que ser mejor que tu versión de ello, y añadiendo a la vida pequeños logros, esa es la clave”.

Son los cinco pilares del bienestar, que son los pilares del modelo Perma, de los que habló también, y que es la base de la psicología positiva del doctor Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva en el mundo, quien afirma que la felicidad puede aprenderse y ponerse en práctica.

Nuevos libros

El escritor español Juanma Quelle acaba de publicar su libro Menos de 100 palabras, en noviembre de 2020, y ahora está en una tercera obra que se titulará El viaje de Samila, que reflejará un avance en la búsqueda de la felicidad.

Libro En menos de 100 palabras. Foto: Debate