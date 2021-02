Julio Ramón Pérez: Cada cuerpo baja de peso de forma diferente

Mazatlán, Sin.- México es el segundo país en el mundo con más problemas de obesidad, sin embargo, según Julio Ramón Pérez, brindar cifras a la sociedad no acabará con el problema, ya que este padecimiento se tiene que abordar desde lo emocional.

Este es el tema principal de su libro, 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto: un exobeso.

Desde muy pequeño, Pérez tuvo problemas de obesidad. Esto lo hacía objeto de burlas entre sus familiares y amigos, las cuales le causaban grandes problemas emocionales sin darse cuenta.

Fue hasta que se aproximó a los 150 kilos, que se dio cuenta que su salud se estaba deteriorando, pues ya contaba con serios problemas de diabetes e hipertensión, y se percató que necesitaba recuperarla para disfrutar a su hijo y esposa durante muchos años más.

“Siempre tuve sobrepeso y en mi familia jugaban con el tema de ‘Julio está gordo’, ‘Julio ya pesa 150’. Llegó el año 2016 y estaba en 142 kilos. Ese diciembre comí y bebí y creo que fácilmente llegue a 150. Dije, no puedo seguir este paso, porque no va a ser saludable para mí.”

Desde entonces inició un arduo camino de cuatro años por recuperar su salud, movilidad y peso adecuado. Además de su experiencia, el autor en su libro también aborda conceptos históricos del tema de la obesidad, brinda útiles consejos para iniciar una vida saludable.

Lo que a una persona le puede funcionar para bajar de peso no necesariamente es lo que a otra le funciona, por ello, Julio expresa que es importante buscar el método o forma que se adapte a las necesidades de cada quien.

Otro de los puntos importantes que trató en la entrevista para EL DEBATE, fue que además de la convicción de bajar de peso, es importante primero trabajar con los factores principales por los que existe el sobrepeso en cada uno, y ya que se esté consciente de los sentimientos y emociones por las que comemos en exceso, iniciar con un régimen alimenticio donde no se limite a dejar de consumir los alimentos que más nos gustan, sino a aprender a comer de manera más saludable, esto acompañado de ejercicio y con la orientación de un experto.

“Cada cuerpo baja de peso de forma diferente. Yo duré cuatro años; los primeros dos años estuve tratando de entender las razones principales el por qué tenía sobrepeso, y en esos dos años debí haber bajado unos 10 o 12 kilos. Después de haberlo entendido, poco a poco empecé a hacer ejercicio y a hacer cambios saludables. En año y medio fue que empecé a bajar los 40, un año y medio con ayuda intermitente... Si no tratamos la parte emocional, no vamos a poder bajar de peso.”

Refirió que para cumplir con los objetivos,

También compartió que para tener éxito en la dieta y no desanimarse por comentarios negativos, es importante no comentar con externos el régimen al que nos estamos sometiendo.

“Por otro lado, debemos entender que un cuerpo estético no es sinónimo de estar saludable. Creo que la disciplina no lo es todo. Enfocarse en pequeños pasos te va a llevar más lejos. Esta no es una carrera que se sale corriendo porque te vas a cansar. La constancia es la te va a llevar lejos”, finalizó.