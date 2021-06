La Banda comunitaria 'K’eri Tinganio', que busca fortalecer a la riqueza musical en Michoacán

Michoacán, México. Después de año y medio de tomar lecciones de música y realizar videos a distancia, niñas y niños de la Banda comunitaria “K’eri Tinganio” de Tingambato, Michoacán, se reencontraron este lunes 28 de junio para volver a hacer música ante el público, en el Centro Cultural Tinganio durante la visita de trabajo que la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, realiza a este estado.

Acompañada de Nelson Villegas Figueroa, presidente Municipal de Tingambato; Esmeralda Oregel Calvillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal; Miguel Ángel Gómez Oropeza, regidor de Educación, Cultura y Deporte; y Carlos Jesús Villanueva Téllez, director de Cultura y Turismo, la encargada de la política cultural del país destacó que esta administración trabaja en el reconocimiento del talento que hay en cada rincón del país, a través de Cultura Comunitaria.

Ustedes son parte de un gran movimiento cultural que está sucediendo a nivel nacional… La revolución cultural está viva y está sonando como nunca, comentó Frausto Guerrero.

La Banda comunitaria “K’eri Tinganio”, bajo la dirección de la clarinetista Rocío Román, es uno de los 16 Semilleros creativos -grupos permanentes de creación colectiva y participación, cuyo objetivo es la formación artística comunitaria de niñas, niños y jóvenes- que el programa Cultura Comunitaria tiene en Michoacán, como en todas las entidades del país.

Estos semilleros michoacanos, que atienden a 320 niñas, niños y jóvenes, se ubican en los municipios de Apatzingán, Cherán, Coalcomán de Vázquez Pallares, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Paracho, Pátzcuaro (Erongarícuaro y Tzintzuntzan), Tepalcatepec, Tingambato, Tzitzio, Vista Hermosa y Zamora. De estos, ocho son de música y están coordinados artística y pedagógicamente por el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

“Los semilleros son para la Secretaría de Cultura el proyecto más importante. Si ustedes toman el camino del arte, nada los va a vencer porque uno puede transformar su realidad. Una emoción, una intención, una palabra que no se puede decir, la pueden expresar a través de la música. Ustedes ya pueden nombrar lo imposible porque ya tomaron el camino del arte en sus manos”, afirmó la secretaria Alejandra Frausto Guerrero.

Presentación de la Banda comunitaria 'K’eri Tinganio'

En esta presentación, que se llevó a cabo siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud, se contó con la participación de 50 niñas y niños y cuatro docentes de Tingambato, quienes compartieron cómo la práctica de la música les ha permitido proyectar sueños y anhelos de las nuevas generaciones de esta entidad y, a la par, revalorizar la cultura purépecha, cultivando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la visión comunitaria.

El repertorio musical se integró de sones abajeños compuestos por las y los maestros de la banda comunitaria como No me olvides, de Pedro Alejo Zacarías; Me acordé de ti, de Juan Alejo Rubio; J.A.Z, de José Alejo Zacarías, y Maestro de música, de Rocío Román; así como de obras sinfónicas multinivel como Otoño, de Las cuatro estaciones, de Vivaldi, y el danzón Mariposa en la noche, de Mario Kuri Aldana.

“K’eri Tinganio” se convirtió en la banda musical más grande del estado y desde hace siete años se dedica a fortalecer y ponderar la identidad purépecha de la población mediante la interpretación de sones abajeños y pirékuas propias de la región, sin dejar a un lado el repertorio sinfónico.

Entre las personas invitadas, a este evento, también se contó con la presencia, entre otros, de la titular de la Dirección General de Vinculación Cultural, Esther Hernández Torres; el coordinador artístico de las agrupaciones musicales comunitarias que coordina del SNFM, Roberto Renteria Yrene, y el director general de Comunicación Social y Vocero, Antonio Martínez Velázquez.

