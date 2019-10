La Guaneña, ritmos que son una crónica

Mazatlán.- El grupo colombiano La Guaneña se presentó en Mazatlán con gran éxito. Llegaron a Sinaloa con su gira Ñapanga, invitados por el Festival Cultural Puro Sinaloa 2019. Es la segunda ocasión que están en México. Su primera participación fue el año pasado en el Cervantino. Ahora regresaron para conquistar Sinaloa.

Durante más de una hora y media los días pasados llevaron al público reunido afuera del Museo de Arte a un viaje de ritmos musicales con la interpretación de Ya no más tragos, Ojos que no mienten, Negro domingo, Danza negra, Nadie dice na’, Tierra de nadie, La Llorona. Para luego cerrar de manera espectacular su actuación con las melodías Mi cumbia y El Mr.

Víctor Hugo Olivas

Concepto propio

El grupo se formó en el 2011 en Medellín. Maneja una mezcla de ritmos colombianos y afrocubanos. Busca rescatar los ritmos antiguos y fusionarlos con contemporáneos. Tiene una producción titulada Tierra de nadie, la cual grabaron hace tres años.

Actualmente trabajan en su segundo material, que esperan tener el año próximo. Ayer lanzarían la melodía No vine para llorar. Ahora llegan hasta México con la gira Ñapanga, la cual es un homenaje a la fuerza de la mujer y la presencia de esta en las revoluciones que se han dado en América Latina y el mundo.

“Estamos muy sorprendidos con la respuesta que hemos tenido en Sinaloa. Venimos con algo más caribeño”, comentó Tata Castañeda, vocalista del grupo. Comparte que la idea es resaltar los ritmos folclóricos de las costas colombianas, los cuales no ocupan un lugar alto en la industria.

“La letra habla del conflicto, de la violencia; mostramos nuestro contexto, Medellín tiene mucha similitud con Culiacán, somos ciudades afectadas por la violencia, por el narcotráfico, esos conflictos influyen en la parte cultural, en la historia, lo que hacemos es hacer canciones de los crímenes de estado, de los desaparecidos”, expresó.

Propuesta musical

Señala que una de las características esenciales del proyecto es el ritmo e invitar a la gente a bailar con su música, la cual consideran una forma de manifestar lo que está pasando en América Latina.

“Estamos exponiendo lo que está pasando, las situaciones que no se ven en un diario, que no se ven en la tele. Creemos que el arte es una responsabilidad, para conocer lo que está pasando y mostrar nuestra historia”, dijo Tata.

Resalta que en unos años más desea que su género musical sea reconocido y se abran más espacios para presentarse en varios países. Agradece la apertura que se le ha dado en México.

“Hay que luchar con la industria musical. Venimos de Colombia, la capital del reggaeton, nuestros ritmos no llenan estadios, queremos abrir espacios para otros grupos que vengan detrás de nosotros”, indicó la intérprete.

Por último, expresó que no descartan más adelante realizar una colaboración con artistas del género urbano pues buscan romper fronteras con su propuesta.