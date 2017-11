La OSUAEH ofrecerá concierto de Rock Sinfónico

México.- Con la participación especial de la banda Cronos Rock Band, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) ofrecerá mañana un concierto de rock sinfónico, tributo a grupos como Queen, Guns N' Roses, Aerosmith y Bon Jovi.

Bajo la dirección de Gaétan Kuchta, los más de 80 músicos en escena interpretarán en el Centro de Convenciones Universidad del Centro de Extención Universitaria (Ceuni), los temas que dejaron huella en millones de personas de todo el mundo.

Foto: El Universal

RockBand se dedica desde 2008 a ofrecer espectáculos que transporten al público a la edad dorada del rock , manteniendo un nivel y calidad en la interpretación de música clásica en el género de rock hard, pop, metal, rock nacional e internacional.

Unidos por los misma pasión, sus integrantes: Tito, voz principal; Ángel, bajo, coros y guitarra acústica; Abraham, guitarra y coros; Israel, teclados y coros, así como Alex, batería han protagonizado en la Ciudad de México y en diferentes estados del país veladas imprescindibles para los amantes de estos íconos musicales.

Para esta ocasión, al lado de la Sinfónica han elegido un repertorio que esperan sorprenda a los asistentes. “Ofreceremos un espectáculo con una gran producción audiovisual esperando superar las expectativas de otros tributos”.

De acuerdo con los promotores del recital, el programa incluye temas como "November Rain" (Guns N´ Roses), "We will rock you" (Queen), "It´s My life" (Bon Jovi), "I don´t want to miss a thing" (Aerosmith), entre muchos otros temas que podrán corear los asistentes al concierto. Los boletos para asistir al concierto están disponibles en diferentes puntos de la ciudad, así como en las oficinas de la OSUAEH ubicadas en el Ceuni.

El rock se traduce a las sinfónicas.

Foto: El Debate

La tendencia de las orquestas sinfónicas realizando eventos donde se ejecutan canciones de rock como tributo a artistas del genero esta cada vez en mayor auge.

Solo el pasado mes de octubre, nuestro estado tuvo el honor de presenciar un magistral evento con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) que llevaba por titulo, "Mas allá de la Pared”: Un Tributo a Pink Floyd.

#OSSLA concierto rock sinfónico con música de Pink Floyd. #FECUSIN2017 Una publicación compartida por Sinfónica Sinaloa de las Artes (@sinfonicasinaloa) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 7:39 PDT

Este concierto contó con la participación de The Pink Power Band, Tere Dumat y el Coro de la Armada Rosa, con los guitarristas solistas Alejandro Marcovich y Hugo Rodríguez.

El espectáculo de rock sinfónico y multimedia, con música de la legendaria banda de rock Pink Floyd y la OSSLA, bajo la dirección de Francisco Cedillo, se celebró en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2017, presetandose en la ciudades de Culiacán y Los Mochis.

Estas fusiones musicales han permitido al publico, sobre todo joven, a acercarse más a los eventos que las orquestas tienen por ofrecer.

En una época en que el Internet y la globalización promueven la dominancia de la cultura pop sobre las artes tradicionales, es la misma escuela clásica la que ha encontrado un nuevo método para darse a notar ante al multitud, abrazando a la música contemporánea bajo su técnica, creando conciertos fantásticos que logran dejar al espectador con la boca abierta.