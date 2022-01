La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, en riesgo de desaparecer; piden ayuda

Guadalajara, Jalisco.- La historia de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara (OSIJUG) podría terminar este año.

El pasado 26 de enero cumplió 16 años, pero sus fundadores y directores no saben si podrán sostener el proyecto sin ayuda del público y de las instituciones gubernamentales.

La fundadora y presidenta de la Asociación Civil que le da vida, Giselda Rea, ve con tristeza que el proyecto que ha visto crecer a tantos jóvenes músicos podría estar viviendo sus últimos días, pero tiene esperanza en poder recuperarse.

"Nosotros comenzamos la Orquesta y la Asociación Civil para generar un espacio para los jóvenes talentos del Estado. Una Orquesta Escuela como las que había en otros países y que era difícil encontrar aquí", cuenta.

La OSIJUG nació 2006 y se conformó con una gran fuerza: sus programas y su talento llevó a la Orquesta a un prestigioso festival en Bélgica al que fueron más de 90 niños y niñas en 2007.

También hermanaron en Ecuador al Teatro Sucre y al Teatro Degollado.

La Orquesta, que actualmente cuenta con 32 jóvenes músicos de entre 8 y 22 años, no pudo recuperarse de la pandemia. Desde entonces no han tenido ensayos por falta de un espacio apropiado y de fondos para el mantenimiento de instrumentos, el pago a los maestros y al director, José Peral.

En administraciones pasadas, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Guadalajara e incluso iniciativas como PALCCO les habían ayudado si no con dinero, con insumos y espacios para tocar y ensayar con los chicos y chicas.

Sin embargo, ahora mismo las instituciones se han deslindado de la orquesta. Una funcionaria de la que no quiso decir el nombre, le dijo a Rea que su iniciativa, por ser privada, le estorba a los programas sociales gubernamentales.

"La pandemia nos dejó náufragos y después de todos los cambios políticos, no hay un apoyo real para proyectos como nosotros. No somos su competencia, este es un proyecto de la sociedad no un proyecto de asistencia o de intereses comerciales: nuestro único interés es la música y que los niños y los jóvenes de Jalisco tengan una educación musical de calidad", explica Rea.

La ejecutiva de la OSIJUG cuenta que han iniciado un programa en el que cualquier ciudadano puede ser benefactor de la orquesta y donar 500 pesos anuales o mensuales para que la Orquesta resurja.

Antes de su muerte en enero pasado, el tenor Rafael Rojas, uno de los principales benefactores y socio fundador de esta Orquesta, había comenzado a diseñar propuestas para sacarla adelante pero por obvias razones estos no se concretaron.

"Lo único que queremos es salvar al proyecto, mantener a nuestro público y tener un espacio digno para que los chicos se puedan desarrollar", expresa Giselda Rea.

Con trabajo foráneoDentro del trabajo de la OSIJUG se desprenden varios proyectos en municipios del interior del estado.

Uno de ellos lo coordina el músico Joel Hernán López Camarena en Arandas, donde ocho jóvenes se preparan en el Mariachi Son de Arandas OSIJUG.

"Tenemos la idea de llevar estos espacios a los municipios donde no hay la posibilidad de tener una plataforma formativa como en la Zona Metropolitana", explicó López Camarena.

En este trabajo han incluido también a municipios como Atotonilco a través de un convenio llamado México Legado que Trasciende, un ensamble de orquesta, mariachi y ballet folclórico que se presentó en septiembre del año pasado en el Teatro Degollado.

El apoyo de los padres de la familia ha sido el soporte de este capítulo de la OSIJUG que también se perdería si la dirección no logra encontrar más recursos.

El proyecto gira en torno a la Orquesta que es de donde salen todas estas iniciativas y el soporte para los estudiantes. Mi deseo es que las autoridades se interesen en el proceso formativo de los jóvenes para que más puedan sumarse y cambiar sus vidas con la música. Este es un proyecto de la sociedad para la sociedad", explica López Camarena.