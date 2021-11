La artista visual Krishna VR recoge sus obras y pensamientos en el libro 'Manifesto'

Culiacán, Sinaloa. La noche de este miércoles, la artista visual Krishna Valdez Ramírez, mejor conocida como Krishna VR, presentó su libro 'Manifesto' (Editorial Gato Blanco), una antología que contiene 60 obras y textos escritos por ella misma y donde habla sobre su creatividad, tips de inspiración y situaciones que la han marcado para plasmar sus obras.

"Tenía mucho miedo que este diario personal lo fueran a leer tantas personas, pero al mismo tiempo estoy muy emocionada porque es una parte de mi corazón. Mi trabajo, mis autorretratos por sí solos son mi historia", explicó Krishna VR durante la presentación en el Archivo Histórico de Sinaloa, donde se dieron cita amigos, familiares y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien además la felicitó por lograr que sus obras hayan salido del estado y el país, para llegar hasta Europa y Asia.

La joven sinaloense explicó que el título de su libro proviene del tema 'Get free' de Lana del Rey, la cual dice "this is my commitment, my modern manifesto (este mi cometido, mi manifiesto moderno)", canción que fuera dedicada a los artistas que quizá no tuvieron la oportunidad de crecer haciendo arte o de representarse en su arte. "Siento que a pesar de que sí he me esforzado en mi trabajo, que he hecho mucho por resaltar lo que hago, de todas maneras hay muchas personas que no tienen esta oportunidad en su vida o no descubren el arte ni de pequeños ni de grandes", explicó.

La presentación del libro de Krishna VR contó con un numeroso público asistente.

"Para mi el libro es toda la representación de lo que hago con algunos textos que ayudan a entender la obra y si no entiende la obra con el texto es porque es otro pensamiento que me llevó a crear", agregó sobre 'Manifesto', el cual ya se puede encontrar a la venta en tiendas digitales.

Krishna VR se ha convertido en una artista visual reconocida mundialmente por su trabajo en la fotografía, de un estilo pictórico y que va desde lo oscuro hasta lo colorido en sus piezas más recientes, creando personajes y atmósferas que expresan una situación personal o del mundo que describe como metafóricas en su obra. Sus creaciones han recorrido lugares como China, Japón, Nueva York, Italia, entre otras, y ha ganado premios como Sinaloenses Ejemplares en el Mundo, en 2019, además de muchos reconocimientos internacionales.