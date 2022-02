La cultura y el arte perduran a pesar de la pandemia en Culiacán

México.- “Me parece incongruente que el Estado, que el municipio permita la aglomeración en los bares, en los antros, que se ven llenísimos, sin protocolos de seguridad, y ahí sí a la gente no le da miedo, la policía no te dice nada; pero cómo sí nos tienen sometidos a los espacios (culturales)a cubrir estos protocolos”, destacó la actriz y poetisa sinaloense Judith Cárdenas, gestora cultural del espacio creativo Buelna 38 en Culiacán.

De hecho, la sorpresiva irrupción de la pandemia en el mundo castigó fuertemente a los sectores creativo y cultural, especialmente en América Latina y el Caribe, donde, al menos, 2.6 millones de puestos de trabajo se vieron afectados como consecuencia de las restricciones implementadas en los países, según datos de la Evaluación del Impacto del Covid-19 en las Industrias Culturales y Creativas, publicado en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Después de Brasil, México fue el segundo país con mayor desempleo en el ámbito cultural.

Las medidas de distanciamiento social asociadas al confinamiento afectaron a esta industria con efectos en toda su cadena de valor, debilitando aún más la situación de los profesionales de la cultura, principalmente trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas, y artistas y trabajadores independientes, muchos de ellos informales, expone el informe.

En entrevista para Debate, la productora y actriz Susana Alexander; Lázaro Fernando Rodríguez, director teatral y maestro universitario; el director de extensión de la Cultura de la UAS, Homar Medina Barreda, y Judith Cárdenas, dedicada a la promoción y gestión cultural y parte del espacio cultural Buelna 38, confirmaron el devastador paso del covid-19 por el mundo creativo y cultural en México, siendo el desempleo y la incertidumbre una lamentable constante en el sector, así como el gran desafío de llevar el arte a lo digital.

La reconocida productora mexicana Susana Alexander, de ascendencia judía, contó que durante esta pandemia se quedó sin la posibilidad de presentar sus obras de teatro, dos años en los que la actriz ha estado sin trabajo y con una importante baja en su economía, tanto así que este 2022, que regresa con un nuevo proyecto de teatro vía streaming llamado Ahora soy una viuda judía, tuvo que hacer uso de su departamento como escenografía y de la cooperación desinteresada de las y los compañeros actores que la acompañan.

Evaluación del impacto del covid-19 en las industrias culturales y creativas en América y el Caribe

El profundo impacto de la pandemia del covid-19 en todos los ámbitos de la cultura ha puesto de relieve tanto la fragilidad como la resiliencia de las industrias culturales y creativas.

Impactos:

Las industrias culturales y creativas han sido de las más afectadas por las medidas de confinamiento y distanciamiento social, que a menudo han derivado en la cancelación de eventos y el cierre de instituciones culturales.

La crisis sanitaria afectó a toda la cadena de valor creativa: creación, producción, distribución y acceso, provocando graves consecuencias en el trabajo e ingresos de los artistas, y profesionales y emprendedores culturales.

La percepción de artistas y emprendedores indica la posición vulnerable en la que se encuentran numerosos trabajadores independientes, especialmente quienes trabajan a nivel informal, con pérdidas de ingresos estimadas en más del 80 % debido al covid-19.

Según los datos revelados para Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020:

En el sector audiovisual 2 mil 564 complejos de cine d e b i e r o n mantener sus puertas cerradas al público 29 mil 624 frecuencias de radio vieron condicionado su trabajo por la incorporación de protocolos de distanciamiento físico en la operación cotidiana. En el sector patrimonio, 7 mil 516 museos suspendieron las visitas; 2 mil 309 galerías de arte y salas de exposición dejaron de exhibir y comercializar obras, y por lo menos mil 887 archivos se encontraron cerrados. Las artes escénicas cerraronm todos sus escenarios, salas de concierto y espacios para música en vivo: en particular, 6 mil 908 teatros no pudieron recibir a su público. El proceso productivo del sector editorial también se vio comprometido. Si bien fueron los primeros en retomar su actividad, al menos unos 11 mil 444 agentes editoriales desarrollaron sus tareas con medidas de distanciamiento físico y un mínimo de 7 mil 844 librerías estuvieron cerradas. En paralelo, unas 21 mil 928 b i b l i o t e c a s permanecieron prácticamente sin actividad y aproximadamente 11 mil 304 centros culturales se vieron forzados a detener su programación.

Cultura virtual

“Fue en mi mera casa, porque yo no tengo dinero para escenografía, no hay, ese dinero no existe. Bueno, yo ya no tengo ahorita dinero para producir como yo hacía antes con mis escenografías y todo. ¡No puedo, no hay, no he tenido trabajo en dos años, presencial, porque no nos han permitido!”, compartió.

Por su parte, el director sinaloense Lázaro Fernando, mencionó que la pandemia volvió todo muy complicado, pues el trabajo que realizan es mediante proyectos a futuro. Antes de la pandemia, tenía proyectos de funciones en Sudamérica, la Ciudad de México y en Europa, pero, con la pandemia, todo se diluyó.

“Pensábamos que iba a ser pasajero, muy rápido, pero no fue así y la desesperación, la incertidumbre y la crisis entre los creadores escénicos empezó a hacer mella porque las artes vivas, el teatro, la danza, la música, es presencial, tiene que haber público y es en vivo y, al restringirse la convivencia, al restringirse la asistencia a los espacios dedicados al teatro, pues viene la desesperación”, compartió.

El director de extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el maestro Homar Medina Barreda, dijo a Debate que desde el 20 de marzo del 2020 transformaron todas las actividades presenciales a virtuales, tanto las clases, los talleres, incluso obras de teatro y espectáculos musicales y de danza se transmitieron por la plataforma Zoom.

Las exposiciones también se pudieron visitar de manera digital, solo en la Galería Frida Kahlo de la Casa de la Cultura permanecieron exposiciones de pintura y arte de manera muy controlada con las nuevas disposiciones sanitarias.

“Sí golpeó la pandemia al sector cultural, pero nos tuvimos que reinventar”, y fue hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 que pudieron realizar de nueva cuenta actividades presenciales, hasta que la llegada de la variante ómicron obligó a cerrar todo de nuevo.

La evaluación de la Unesco, analizada por este medio, detalla que en el contexto de la crisis socioeconómica por la pandemia del covid-19, se identificaron tres tipos de variables que afectaron a la economía de las industrias culturales y creativas (ICC) de manera simultánea: las condiciones macroeconómicas, las políticas sanitarias de distanciamiento físico para la contención de la pandemia, y los cambios en los parámetros de consumo y participación cultural.

Industria y afectación

Según la información provista por las Encuestas Permanentes de Hogares de 2019, los cambios producidos en la economía de las ICC afectaron en mayor o menor medida unos 2 millones 647 mil puestos de trabajo.

El empleo en las ICC de los países analizados representa entre el 0.7 por ciento y 2.5 por ciento del empleo total en 2019, con una distribución que mantiene el orden de la distribución de la población: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, la información de puestos de trabajo está relacionada con la formalidad de los establecimientos productivos, por lo que se observan mayores cantidades de empleo en rubros tales como editorial, audiovisual, publicidad, artes escénicas, patrimonio y diseño.

Mientras tanto, en artes plásticas y visuales, formación y música se presume una subestimación, ya que los valores de cada sector están por debajo de los 68 mil puestos de trabajo.

Por esta razón, el trabajo realizado presenta una base mínima de cantidad de puestos de trabajo afectados por la pandemia, detalla esta evaluación de la Unesco analizada por Debate.

Esta evaluación es una iniciativa conjunta de Mercosur, Unesco, BID, Segib y OEI. Se recolectó información sobre el impacto de la pandemia entre julio y noviembre de 2020, centrándose en América Latina y el Caribe. El proyecto también incluyó un taller de fortalecimiento de capacidades sobre indicadores culturales. Fuente: Evaluación del impacto del covid-19 en las industrias culturales y creativas

Luto y retos creativos

La sinaloense Judith Cárdenas compartió que su espacio independiente Buelna 38, que funge como Casa Creativa para talleres, obras de teatro y otras actividades, es un lugar rentado, lo que con la pandemia se volvió muy complicado de sostener al no haber ninguna entrada económica, aunado a la falta de apoyo gubernamental para los artistas independientes.

“El espacio ya tenía dos años de pie, pero el fondo económico de ese tiempo fue para la renta, porque al casero no le voy a contar que soy actriz, ellos lo que quieren es su renta”, compartió.

Además, otro golpe para ella fue que al inicio de la pandemia también perdió la vida una de sus socias, Mayra Amezcua, parte de Buelna 38 y codirectora del Colectivo de Mujeres Creando Sinaloa, en el que también participa.

“Fue muy duro, económica y emocionalmente, una gran reestructuración y con un gran reto a la creatividad”, mencionó.

La actriz de teatro, cine y televisión, además de productora, Susana Alexander destacó que para este regreso en 2022, con su obra de teatro tuvo la oportunidad de alquilar un equipo profesional de tres cámaras e iluminación para realizar el streaming, aunque con una situación económica muy limitada.

“No tengo dinero, nadie tiene, y en este momento menos, y entonces somos una cooperativa”, destacó.

Mencionó que, tras los dos primeros meses de pandemia declarada en México, se dio cuenta que no había fecha en que fuera a terminar el encierro, por lo que creó un canal de YouTube “El rincón de la cana al aire”.

“Con mi teléfono celular, comencé a saber trabajar, a grabar y sigue la pandemia y no para y nos paran todos los teatros porque nosotros íbamos a estrenar el 14 de marzo; pues no pudimos. Tuvimos que cancelar. Nos quedamos sin trabajo y así siguió, y entonces empezar a comerme todos mis ahorros”, compartió la productora y actriz.

“Está tan difícil la situación que hay que buscar. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña”, reveló.

En Sinaloa, Lázaro Fernando, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, mencionó que, al aparecer la pandemia, llegaron también las crisis financieras, creativas y sanitarias, acompañadas del temor y con una restricción total por parte de las autoridades para este tipo de espectáculos o puestas en escena, sin poder hacer nada al respecto.

“No hay que confundir artista con el vernáculo, el comercial, ellos tienen masivos. Aquí en Culiacán estuvo el Buki, por ejemplo, entraron 20 mil personas al estadio de beisbol, hubo mucho ingreso, hubo trabajo para mucha gente; pero para el otro artista, el que es de bajo perfil, de bajo presupuesto, el que tiene que hacer una obra de teatro para poder subsistir, ese es el que realmente atacó más la pandemia”, afirmó.

Restricciones para la cultura

La Evaluación del Impacto de Covid-19 en las Industrias Culturales y Creativas es una iniciativa conjunta de Mercosur, Unesco, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Se recolectó información sobre el impacto de la pandemia entre julio y noviembre de 2020, centrándose en América Latina y el Caribe.

Se encontró que el profundo impacto de la pandemia de covid-19 en todos los ámbitos de la cultura ha puesto de relieve tanto la fragilidad como la resiliencia de las industrias culturales y creativas.

Las industrias culturales y creativas han sido de las más afectadas por las medidas de confinamiento y distanciamiento social, que a menudo han derivado en la cancelación de eventos y el cierre de instituciones culturales.

La crisis sanitaria afectó a toda la cadena de valor creativa: creación, producción, distribución y acceso, provocando graves consecuencias en el trabajo e ingresos de los artistas, y profesionales y emprendedores culturales.

En ese sentido, Judith Cárdenas manifestó su descontento sobre que desde el inicio de la pandemia se crearon protocolos sanitarios para hoteles, bares, restaurantes, escuelas, pero no para espacios culturales, al ser considerados como actividades no esenciales, algo que, para la promotora de cultura, fue ofensivo. Destacó que hasta que el Centro Cultural Helénico también denunció que se requería de un protocolo para estos espacios, fue que se les permitió un aforo del 30 por ciento, aunque de manera intermitente por las nuevas olas de contagios.

En México, uno de los sectores más perjudicados en el segundo trimestre fue el de artes escénicas (-64 por ciento), sobre una reducción de la economía total del 19 por ciento.

La cultura no desaparecerá

De acuerdo con la evaluación de la Unesco sobre las afectaciones a la industria cultural, se afirma que, por un lado, algunas de las actividades, como las editoriales, emisoras de radio y los canales de televisión, no vieron alteraciones en la continuidad, incorporando casi de modo inmediato nuevas prácticas relacionadas a la protección en la forma del desarrollo del trabajo cotidiano. Pero, en la dinámica económica de las industrias señaladas se acompañó la contracción económica general durante 2020.

Por ejemplo, Cárdenas mencionó que su espacio cultural Buelna 38, al ser una colectiva, no recibió ninguno de los apoyos que hubo mediante programas de índole federal, por no ser una organización civil o A.C., pues todos los apoyos eran para estas organizaciones ya consolidadas.

“Obviamente, que les dejen impuestos para ellos poder deducir, más allá de verdad buscar un apoyo para aquellas personas que están trabajando. No entrábamos en la nomenclatura de los que podían ser apoyados”.

En los ámbitos municipal y estatal tampoco hubo un apoyo, pues argumentaron falta de recursos, aunque en esta nueva administración de gobierno estatal, aunque no han recibido ningún apoyo económico, ve que hay personas involucradas con los mismos intereses y la misma preocupación cultural y de política social. Hasta el 2021, comenzaron a trabajar de nueva cuenta como centro cultural independiente, recibiendo una muy buena respuesta del público, además de la gran hermandad que se generó entre el gremio. Actualmente operan con un aforo del 40 por ciento.

“El arte, la cultura nunca van a desaparecer. Pueden estar moribundos, pueden estar en la lona, pero no desaparecen porque la cultura es inherente al ser humano. Creo que, después de las crisis, viene un renacimiento”, dijo el director y productor teatral Lázaro Fernando Rodríguez.

Los Datos

Regreso esperado

En Culiacán, poco a poco, este año se han retomado los tradicionales conciertos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, después del último concierto presencial que se llevó a cabo en marzo del 2020.

Nuevos formatos

Actualmente hay un programa de conciertos de música de cámara que llevan un formato didáctico con público en el Museo de Arte de Sinaloa. Las personas pueden preguntar e interactuar con los músicos.

Presencial

Otros grupos culturales también han retomado las actividades de forma presencial, por ejemplo, en el Foro Escénico del grupo de teatro Tatuas, en Culiacán, quienes han estado llevando obras a municipios.

En pie

En este 2022, la esperanza de salir adelante persiste. El director Lázaro Fernando presentó un espectáculo de canciones sinaloenses en el teatro Pablo de Villavicencio el viernes pasado.

Por su parte, la actriz Susana Alexander presentará vía ‘streaming’ la obra ‘¡Ahora soy una buena viuda judía!’, del 19 al 21 y del 26 al lunes 28 de febrero.

Cierres

Para junio de 2020, la continuidad de la política de cancelación de actividades abiertas al público en la región alcanzaba a más del 83 por ciento de los espacios.

Distancia

Las respuestas generalizadas de las autoridades gubernamentales han sido medidas de distanciamiento, suspendiendo espacios donde se congregan personas cuyas tareas no se consideraban esenciales.

Unesco

La información corresponde a tres ejercicios distintos en la recolección de datos, que se sucedieron de forma paralela en la elaboración del estudio, entre los meses de julio y noviembre del pasado año 2020.