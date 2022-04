La danza es como una necesidad humana: Michelle Félix

Culiacán, Sinaloa. Michelle Félix concibe la danza como “una necesidad humana” y cree que todos podemos bailar sin importar si eres profesional. ”(La danza) tiene muchas vertientes: puedes ser intérprete, coreógrafo, maestro, eso me ha gustado, porque no necesariamente tienes que casarte con algo de la danza. Yo sí creo que es algo necesario para todos y no necesariamente tiene que ser profesional. Mucha gente dice: ‘yo no bailo’, pero al final al moverte estás bailando”, puntualiza en entrevista para DEBATE.

Sobre la danza contemporánea, área en la que se desempeña de forma profesional, destaca su libertad. “La danza contemporánea tiene la libertad de crear y de encontrar tu propio lenguaje, aprender de otros y adaptar eso a tu cuerpo”.

Parte de sus tierras

La bailarina sinaloense comparte que su interés por este arte surgió de forma personal. “En mi familia nadie hace danza, ni está ligado en las artes. Mi interés surgió una vez que fui al teatro Socorro Astol, a una función de danza contemporánea de la primera generación. Me enamoré y dije ‘yo quiero estar de ese lado’, no de espectadora, sino bailando [...] vi el vestuario, la música, la iluminación, un mundo que no conocía, entonces detonó mi interés”.

Así, Michelle Félix ingresó en la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, sin conocimientos previos en este arte. Tras graduarse de la licenciatura emigró a Berlín, Alemania. Pero al estar alejada de su lugar de origen quería llevarse un pedazo de estas tierras y así nació su investigación por la Danza del Venado. “Me acerqué primeramente en la cuestión dancística y ya eso me generó todo el interés por la cultura mayo-yoreme y las tradiciones. Mi acercamiento a la Danza del Venado ha significado para mi un proceso de reencuentro y rescate de los valores culturales de mi país, el cual fue tomando forma desde que migré a Europa, convirtiéndose en una necesidad a medida que mi tiempo fuera de México fue transcurriendo”, detalla.

Michelle Félix ha podido presentar la Danza del Venado en el continente europeo.

Félix ha tenido la oportunidad de llevar su interpretación a festivales internacionales como el Karneval der Kulturen (Berlín), Fusion Festival (Lärz) y At.tension Festival (Lärz), todos en el país de los grandes compositores como Bach y Beethoven. “Me llevé el ajuar y allá preguntando dónde podía danzar me abrieron las puertas y ya llevo como 7 años”.

Señala que la recepción del público siempre ha sido muy positiva, tanto ese país como otros lugares que ha visitado. “La gente es muy receptiva, muy abierta, y me preguntan de dónde viene, qué se hace, de qué cultura es. A veces hay gente que puede que no entienda entre comillas, porque es ajena a la cultura, pero conectan con lo que ven. En China, por ejemplo, me pasó que el público era más neutral, pero una vez un señor se me acercó y me dijo que había conectado. Y en Ecuador también fui a dos festivales en junio, representando a México de Alemania, y la gente allá valora mucho todas las tradiciones de la danza”.

La danza en México

De regreso al país por un par de meses, Michelle Félix ve de manera positiva que la sociedad esté cambiando y le hace feliz que los movimientos feministas estén más fuertes. Asimismo, rescata que ve mucha más difusión sobre eventos culturales enfocados en la cultura de las tradiciones o la lengua.

Michelle Félix se enamoró de la danza tras ver una presentación de danza contemporánea.

Aún así, cree que todavía falta apoyo hacia los artistas por parte de las instituciones. “Estando allá me di cuenta que había un buen nivel acá en Sinaloa, y no solo en danza sino en otras ramas y no sé por qué no hay apoyo, si es falta de confianza. Yo sí me atrevo a decir que aquí hay un nivel artístico alto, pero me doy cuenta de la carencia de apoyos para los proyectos que la gente quiere hacer”.

Durante esta Semana Santa visitó Tehueco, en El Fuerte, Sinaloa, para seguir enriqueciendo su proyecto de la Danza del Venado y “tener herramientas para poder exponer y hacer puentes y conexión de Alemania-México”.