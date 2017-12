"La disciplina se exige y se fomenta con el ejemplo"

Mazatlán. El compositor, musicólogo e investigador Miguel Salmón del Real, actual director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, manifiesta los proyectos que catapultarán a la Ossla a otro nivel. En exclusiva para EL DEBATE, mencionó la importancia de la disciplina en una agrupación, que planea incluir más integrantes y conformar una monumental agrupación que lleve a Sinaloa a fronteras internacionales.

¿Cómo encontró a la Ossla?

Fantástica orquesta, llena de buenos músicos y de buenos amigos. Es una orquesta muy querida. Desde mi debut con ella en el 2012, año en que se hizo un concurso para directores mexicanos, y en el que tuviera el honor de ocupar el primer puesto por unanimidad, el cual me acercara por vez primera a esta orquesta en Culiacán y se repitió en Los Mochis. Posteriormente tuve la oportunidad de regresar un par de veces como director huésped y de manera reciente me he convertido en el director titular.

Su batuta ha estrenado más de cien obras de compositores del mundo.

¿Cómo se da la invitación a tomar la batuta de la orquesta sinaloense?

Recibí la llamada de Papik Ramírez, me expuso la posibilidad de la nueva etapa que se estaba planteando en la orquesta y me pareció una buena oportunidad de tomarla en este contexto. En septiembre, en una rueda de prensa reconocimos la gran labor de Gordon Campbell, que construyó esta institución hace 16 años. El sello de mi presencia se notará hasta el 2018, ya que hasta el momento se ha estado respetando un programa ya preestablecido.

¿Su contrato es por un año o por lo que dure la gestión política?

El ofrecimiento es institucional, mientras esta gestión de gobierno esté. Más allá de eso no se puede comprometer.

¿Qué nivel tiene la orquesta?

Es una de las mejores de México. Creo que se debe procurar agrandar el número de integrantes y no bajar de ningún modo la guardia, para no sólo mantener el nivel sino elevarlo, para convertirla en una de las mejores orquestas de América. Y más allá de la labor musical, esto exige una labor de gestión de recursos. Es preciso que los sinaloenses apoyen a su orquesta y los diversos factores asistan para hacer del máximo organismo musical del estado un referente nacional e internacional.

¿Cómo maneja y exige la disciplina?

La disciplina, pienso que se exige y se fomenta con el ejemplo, con el estudio. Es decir, un líder que está preparado, que conoce la música y genera una especie de ejemplo, y exige por lo tanto a los músicos que esto se cumpla todos los días, se cuidan los pequeños detalles que significan para la puntualidad y la formalidad de un grupo.

¿Qué proyectos tiene para la Ossla?

Hay tradiciones y programas que hay que respetar. Como los festivales y encuentros. Desde luego que se plantean estrenos de obras que no se han escuchado nunca aquí, una programación más orientada a la música del siglo 20, pero también las grandes obras clásicas estarán presentes. Incluso, la música de grandes mexicanos. Habrá nuevas iniciativas, pero se continuará con la música de cámara, se hará un primer concurso de composición, se busca grabar y salir del estado, ir a la Ciudad de México, integrarse a los festivales más importantes de México y aspiramos en un futuro mediano conseguir el recurso para viajar a Europa, porque la Ossla es una orquesta que merece hacer este tipo de retos. Diversificar sus actividades como conciertos de temporadas, visitas a municipios, estrenos, grabar discográficamente, seguir haciendo proyectos operísticos, impulsar el talento local, nacional, pero también traer a los mejores exponentes que podamos solventar y vincular con muchas instituciones. Llevar a la orquesta al siglo 21 con todo lo que implica, teniendo como tenor la excelencia musical, atacando al público joven, incursionando en las redes sociales, abriendo el tópico de iniciativas a diversos géneros, ser incluyentes y planteando nuevos retos con las grandes obras que quizá nunca hayan sido interpretadas en Sinaloa.