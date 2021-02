La escritora Malva Flores gana la 55 edición del Premio Mazatlán de Literatura

La 55 edición del prestigiado Premio Mazatlán de Literatura ha decidido otorgar, la mañana de este viernes 5 de febrero, el fallo en favor de la escritora Malva Flores, originaria de Ciudad de México, pero radicada en Veracruz, por su crónica titulada, Estrella de dos puntas.

En conferencia de prensa, realizada en la Galería del Teatro Ángela Peralta Zoila Fernández, Directora Artística de Cultura y el licenciado Luis Alfonso Torres Medina se enlazaron vía streaming con los escritores encargados de seleccionar la obra ganadora.

Pablo Raphael de la Madrid, Mary Carmen Sánchez Ambriz y Ana García Bergua son los autores que tuvieron la ardua labor de dictaminar de entre 12 obras publicadas por escritores de renombre en México durante el 2020. Al final ellos definieron que Estrella de dos puntas es la merecedora de la distinción que se entrega anualmente en el marco de la Velada de las Artes, previo al Carnaval Internacional de Mazatlán.



Argumentos. La calidad de la crónica del texto, la importancia de que aborda la amistad, pero también las diferencias y el diálogo entre dos grandes voces de la literatura de nuestro país, y que todo ello fuera sustentado con investigación, anécdotas de testigos de primera mano, en documentos históricos, fue parte del argumento que los escritores aplicaron para otorgar el presente premio a Malva, de 59 años de edad.

"Un relato imprescindible del México Cultural del Siglo XX y su lado oscuro", explicó De la Madrid en videollamada sobre Estrella de dos puntas.

En lo que respecta a este difícil año las temáticas principales abordadas por los participantes al Premio Mazatlán de Literatura giraron en torno a la feminidad, la violencia (novela policíaca), historia de México, y otras preocupaciones que se presentan, sin embargo Mary Carmen Sánchez también comentó que en el 2020 no se contó con tantas publicaciones, como años anteriores, por la situación de pandemia, sin embargo eso no indica que los textos seleccionados para considerarse al premio no contaran con alta calidad y relevancia, por el contrario, reñaló en la importancia de que sea leída Estrellas de dos puntas.

Es un libro que está muy bien documentado, que es excepcional, independientemente que si la autora es mujer, lo que me da mucho gusto, pero es un muy buen texto que tiene esa característica de que cuando uno lo empieza a leer tiene orden cronológico", refitió Sánchez.

Sobre la ganadora. En llamada telefónica la ganadora se dijo emocionada y algo sorprendida por esta distinción que además viene dotada por 100 mil pesos que explicó le servirán para su hijo. La poeta y ensayista que es miembro del Consejo Editorial de las revistas Letras Libres y Literal, Latin American Voices ha obtenido premios como el Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas en 2006, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes (en 1999) y el Premio Nacional de Poesía Joven Elían Nandino (1991). Su poesía ha sido traducida a idiomas como inglés, portugués, japonés, alemán y holandés, entre otros. Algunos de sus textos son A ingrata línea quebrada, Galápagos, La culpa es por cantar y Apuntes sobre poesía y poetas de hoy, entre otros.

Por ser una persona de riesgo por su edad (pandemia), Malva Flores comentó que no podrá asistir de manera presencial a la Velada de las Artes que será el próximo 13 de febrero en el Teatro Ángela Peralta (a las 20:00 horas, horario del Pacífico), pero sí enviará un mensaje para ser proyectado ese día en que tradicionalmente se entrega una distinción al escritor ganador.

El show de la velada se titulará Grandes pasiones y estará a cargo de la Camerata Mazatlán y la Compañía de Ballet Clásico de Cultura. Posteriormente se ofrecerá una cena de gala en el lobby del teatro incluída en el costo del boleto de la gala el cual será de 600 pesos. Se recalcó que se permitirá el acceso solo del 40 por ciento del público esa noche y que adicionalmente habrá diferentes actividades para conmemorar el 123 aniversario del Carnaval, como una exposición en la Casa Haas.