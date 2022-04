La escritora argentina, Luisa Valenzuela comparte 'Cómo se cuentas las historias'

Culiacán, Sinaloa.- “Yo soy una de esas escritoras que escriben sin un mapa, sin una hoja de ruta, sin saber a dónde quiero llegar, como dice Martín Fierro, ‘ya pronto llegaremos, después sabremos a dónde’”, expresó la escritora argentina Luisa Valenzuela al dar una charla sobre "Como se cuentan las historias”, invitada por la Dirección de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura.

En el patio del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, la escritora fue presentada por la escritora Dina Grijalva, a cuya instancia fue invitada porque al conocerse, le interesó ver danzas yoremes y las máscaras en Semana Santa, por lo que estos días se trasladarán a San Miguel Zapotitlán y otros sitios del norte del estado.

Respecto al tema de la charla, Luisa Valenzuela (Buenos Aires, 1938,) dijo: “Me asombra cómo es que van surgiendo las historias a raíz de la concatenación de las palabras, siguiéndolas desde dentro, con un vocablo que asume de pronto otra connotación distinta y nos lleva a otro lado, que es el que realmente nos está esperando”.

Se refirió además a su más reciente novela “Fiscal muere”, sobre la muerte de un político argentino, Alberto Nisman, que en 2015 muere en el baño de su casa en circunstancias aun no esclarecidas y de las cuales se quiso culpar a una ex presidenta.

Me obsesiona por el tema de la falsa verdad, de las falsas noticias, porque la misma versión de las autoridades es una ficción de mierda, no es inventada para llevar a la gente a la verdad sino para llevar agua al propio molino de quienes las elaboran o las tergiversan, pero una buena narración no tergiversa nada, va respetando la narrativa y dice al final una verdad muy profunda.