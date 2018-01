La función siempre debe continuar

Mazatlán, Sinaloa. Los recuerdos llegaron de golpe a Rigoberto del Valle Vizcarra, de 48 años, actual director técnico de teatro de la compañía de danza contemporánea Delfos.

“Este septiembre cumplo 14 años con ellos, y puedo decir que esta experiencia ha sido lo máximo en mi vida. Hemos logrado muchas cosas inimaginables en el escenario y en el proceso de cada una de sus obras. Estoy agradecido por todo el apoyo brindado a mi persona.”

En entrevista exclusiva para EL DEBATE brindó detalles de algunas anécdotas nunca antes contadas y de los proyectos para este 2018.

Montando luces para piezas dancisticas de DELFOS.

¿Cómo fue que llegó al teatro Ángela Peralta?

Fue en un festival. Vine a instalar unos transformadores, de pronto uno de los técnicos sufrió un percance y Ricardo Urquijo me invitó a trabajar. Cuando menos pensé, ya estaba trabajando de planta. Aprendí todo lo referente a la iluminación, a enfocar luces, a escoger micas para los colores. Hasta convertirme en un experto.

¿Cómo se da el encuentro con Delfos?

Conocí a Delfos en 1995. La primera vez que vinieron a Mazatlán, yo ya era jefe de foro en el teatro. Me tocó atenderlos, y la segunda vez que vinieron me dijeron que les gustaba mi trabajo técnico, aunque ellos traían a su propio técnico; pero se salió y tuve la fortuna de conocer a la mamá de Omar y me informa que Delfos estaba ocupando un técnico en luces para sus giras. Recuerdo que le dije, ‘eso es volar demasiado alto’. En ese entonces trabajaba seis meses en el teatro y seis meses en la termoeléctrica. De pronto, Víctor Ruiz Becerra, Omar Carrum y Claudia Lavista me mandaron llamar y me invitaron a trabajar con ellos, y hasta la fecha, esta experiencia ha sido lo máximo en mi vida.

¿El aplauso del público es también para ti?

No vivo de los aplausos, creo que las personas vienen a ver al artista, generalmente los técnicos somos los menos reconocidos. Cuando ven el espectáculo, muchos dicen ‘qué bonita la iluminación’, pero jamás se preguntan quién la hizo.

Rigoberto Del Valle en Sudáfrica Georgetown

Anécdotas

Estaba la obra Usted puede ser un asesino, recuerdo que estaba el maestro Ramón Polo Gómez y en plena función se soltó el seguro de un telón de asbesto que pesa mas de 400 kilos y se empezó a caer. En aquel tiempo solo éramos cuatro técnicos. Lo que hago por inercia, me amarro de la cuerda del telón, pido ayuda por la diadema, pero como la función debe continuar, se me dislocó el brazo. Hasta después fue que Tapia y los muchachos llegaron a auxiliarme.

Otra muy fuerte fue cuando Víctor me pidió la escenografía de un avión. Hice diseños junto a Manuel Carlok. Todo bien, pero nos hacía falta las sillas. Fui al aeropuerto de aquí y al de Culiacán para que me las rentaran y no pude conseguir nada. En eso sucedió un accidente de un TAP de lujo en Tepic y me fui. Estaban los asientos desmontados, llenos de sangre, y me los prestaron con la condición de lavarlos. Le platico a Víctor y guardamos el secreto, todo porque ¡la función debe continuar!.

Montaje en el teatro Angela Peralta.

Agradecimientos

Sin ofender a mis grandes amigos técnicos de todos los teatros donde he estado, los mejores técnicos de todo el mundo son los de aquí, del teatro Ángela Peralta. Con el equipo de Antonio Serratos, Víctor, Ángel, “El Negro” y todos. Ellos no pertenecen a ningún sindicato y nunca hay un no, siempre estamos al cien por ciento.