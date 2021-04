La gran fuerza interpretativa de Fernanda Rubio, en el Trapiche de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con su estilo muy propio la gran intérprete mochitense Fernanda Rubio regaló un grato concierto en escenario del Teatro al aire libre del Trapiche Museo Interactivo de la ciudad de Los Mochis este fin de semana.

Sin duda, una de las voces juveniles más grandiosas cautivó a todos los que tuvieron el privilegio de presenciar el concierto de la mezzo-soprano Fernanda Rubio que preparó con bellas melodías, con su gran fuerza interpretativa, la tarde noche del domingo, durante el programa ParaReactivarte, organizado por El Trapiche.

Repertorio musical

La brillante integrante del Taller de Ópera de Los Mochis fascinó al público presente y de sus seguidores de las redes sociales con su repertorio musical que abrió con el popular tema del regional mexicano Adiós amor, que hiciera famosa Christian Nodal; seguida de la canción Solo con verte, del compositor Horacio Palencia y continuar con Amigos no, por favor, de Yuridia.

Otra de sus grandes interpretaciones de la noche de Fernanda Rubio fue Si tú no estás aquí, de la cantautora española Rosana, con la que muchos se identificaron y que dedicó a las personas que han tenido una pérdida en estos tiempos difíciles de pandemia de Covid-19.

María Fernanda Rubio Machado prosiguió su presentación con la popular canción En peligro de extinción, de Fabián Pacheco, y Tu razón de ser, un gran éxito de la Banda MS y el famoso tema que hiciera de Río Roma Contigo.

La velada continuó la canción Mi mayor anhelo, éxito de la Banda MS de Sergio Lizárraga. Otro de los grandes temas románticos de la noche fue El color de tus ojos, del compositor Omar Robles, luego la cantante compartió cantó una oración de forma extraordinaria titulado Aleluya, del poeta y compositor canadiense Leonard Cohen, para cerrar con broche de oro este selecto repertorio musical con uno de los máximos temas de todos los tiempos I will always love you, de la película El guardaespaldas, de Whitney Houston, y con el que Fernanda dio testimonio, de nuevo, de su extraordinaria voz.

Al final la cantante recibió gran ovación del público.

Danza

Para celebrar el Día de la Danza este jueves 29 de abril se presentará el Festival Internacional de la Danza dirigido por el maestro Omar Alejandro Mayorín que se realizará en la explanada del Teatro Ingenio a las 19:00 horas, donde participarán academias del estado de Sinaloa.