La historia detrás de María Grever, compositora de "Júrame" y cientos de temas más

México. Júrame es la canción que hizo mundialmente famosa a María Grever, su compositora, y también de dicha melodía existen más de 30 versiones que igualmente le han dado la vuelta al mundo a lo largo de los años. María Joaquina de la Portilla Torres fue el nombre completo de la compositra y era originaria de León, Guanajuato, México, (14 de septiembre de 1885-15 de diciembre de 1951).

María Grever es homenajeada por Google , y hay muchos motivos para ello, en especial porque escribió más de 800 canciones, en su mayoría boleros, y en ellos supo plasmar sentimientos de tristeza, amor, desamor, esperanza y otros que fueron de interés un público al que pudo mantener cautivo con sus composiciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

A María se le considera como la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Pero volviendo a Júrame, esta melodía fue traducida y adaptada al inglés por el compositor Stanley Adams y posteriormente fue un tema que estuvo en boca de Aretha Franklin, Frank Sinatra, Amy Winhouse, Diana Ross y Barry Manilow, entre muchos más.

De acuerdo a información en Wikipedia, María Grever, fue una de las compositoras más célebres y recordadas que ha dado México y compuso música para películas. Trascendió a nivel mundial y durante una gira por México en 1949 le fueron otorgados varios reconocimientos, entre ellos las Llaves de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Cívico y la Medalla del Corazón de México.

Leer más: Lupe Vélez, la estrella mexicana que se habría quitado la vida por tristeza y decepción

Así, Cuando vuelva a tu lado, Te quiero, dijiste, Júrame, Por si no te vuelvo a ver, Volveré, Despedida, Cuando me vaya,Tipitin, Ya no me quieres y Alma Mía son algunas de las composiciones de María, quien a sus nueve años de edad escribió su primer tema en el colegio y le valió reconocimiento, por lo que su formación comenzó a centrarse en la música.

Grever pudo llamar la atención con sus letras, por lo que los artistas más famosos a nivel internacional las situaron en los primeros lugares de la listas de éxitos durante largas temporadas. Al principio de la década de 1920 María cantó y grabó varios discos en Estados Unidos, además trabajó para la Paramount y la 20th Century Fox,.

Enrico Caruso, Ray Conniff, Bobby Darin, Nicolás Urcelay, Andy Russell, Dinah Washington, Libertad Lamarque, Dean Martin, Aretha Franklin, Rod Stewart, José Carreras, Plácido Domingo, Barry Manilow, Natalie Cole, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Luis Miguel y Javier Solís son solamente algunos de los muchos famosos que han grabado las composiciones de María Grever.

Leer más: Julio César Chávez comparte avances de famosos que estuvieron en su clínica

La gran compositora falleció el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, como ella siempre lo había pedido, y recibieron sepultura en el Panteón Español.