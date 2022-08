La lucha es cultura: Peter Punk

Ciudad de México, México.- El punk no ha muerto, ¡viva el punk!, dice Peter Punk, el luchador que quiere llevar su anarquía al ring de Welcome To Mi Barrio.

Apasionado por la música de los Sex Pistols, los Ramones, Migraña Social, Rebel D'punk, el gladiador originario de Xhala, un pueblo adelante de Cuautitlán Izcalli, ve muchas similitudes entre el punk con la lucha y sus llaves, tanto que cuando él se sube a los cuadriláteros siente que está en una tocada repartiendo guamazos en el slam.

"La lucha libre y el punk son cultura y me he encontrado a gente que comparte el mismo pensamiento conmigo, pero cuando estoy en las tocadas y me meto al slam es como cuando me meto al ring y practico mi lucha libre, para contagiar al público de mi energía así como el punk me contagia a mí.

"La anarquía no es para mí andar pintando consignas contra el gobierno, sino es no robar, no transar, no insultar, pero sí es decir no cuando las cosas están mal; la música punk como la lucha libre me dan la oportunidad de sacar toda esa energía acumulada bailando y luchando", explicó Peter, quien lleva seis años en el pancracio.

Ya hizo su debut en Welcome To Mi Barrio y siente que cumplió uno de sus sueños, pues dejó de ser un luchador de fiestas patronales a alcanzar un nivel diferente, promete grandes cosas, y amenaza con acabar con los Payasos Purasanta.

"Esa golpiza, esa chinga que le pusieron los Purasanta al profe Jorge El Salvaje y al Doverman K9, no se va a quedar así, nos estamos preparando para cobrarles esa ofensa", concluyó.