La música de los pueblos originarios no puede ser estudiada desde una cultura occidental: Ruiz

Los Mochis, Sinaloa.- En el segundo día de actividades presenciales en el Centro de Innovación y Educación (CIE) en Los Mochis, la etnomusicóloga sinaloense Brianda Paola Ruiz Armenta disertó una interesante e ilustrativa conferencia sobre Los sonidos yoremes “Yorem Jiawi”, en la Sala de Diálogos del recinto.

La etnomusicóloga expuso que la música de los pueblos originarios no puede ser marcada y estudiada desde una cultura occidental... es ritualística, orgánica, por lo que no debe ser una simulación, “tenemos que tener cuidado, no se debe dejar de lado el contexto en que se realiza”.

El Yorem Jiawi o los sonidos yoremes están dictados por muchos elementos, explicó la también maestra de piano en los talleres de la Casa Azul.

Explicó además que los sonidos yoremes son una música que se genera por transmisión transgeneracional, que es enseñada por los abuelos y tíos, y cada una tiene su forma diferente de tocar.

Expone que el danzante yoreme también es músico porque parte de su atuendo produce música. Deduce que el Yorem Jiawi es el sonido característico que tiene la música yoreme como su propia definición.

También mostró un diagrama de la organización social yoreme asentado en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, así como cada una de sus celebraciones en el pasko, en el responso y en el conti, en donde las diferencias que se dan es la intención de la reunión.

Etnomusicología en la cultura yoreme

La etnomusicóloga mostró su gran admiración y respeto por don Chico, un músico tradicional y cantavenado de San Miguel Zapotitlán, quien le enseñó a saber escuchar y observar, para realizar su trabajo de investigación de la maestría en Etnomusicología en la cultura yoreme, donde hizo un análisis acucioso musical y dancístico, en donde, por ejemplo, el cuerpo del pascola determina la agilidad física para marcar un ritmo.

Para la etnomusicóloga originaria de la Villa de Ahome, quien estudió en la Universidad de Guadalajara y lleva 3 años de investigación, considera que “casarnos con una metodología puede simplificar nuestro trabajo, pero también genera muchas dudas, y para aprender “tuve que aprender a observar y escuchar todos los planos del sonido, pues es más importante explicar el performance. Démosle el valor real que tiene”, expone la también investigadora del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca.

Yoremes tocan con el corazón

Para la etnomusicóloga los yoremes siguen tocando con el corazón, al igual que se hacía en la época medieval cuando los músicos de cuerda, en especial el violín, se tocaba a la altura del corazón, y ellos continúan haciéndolo tal y como les fue enseñado por los evangelizadores que llegaron con los españoles a conquistar estas tierras en el siglo XVI.

Perfil

Paola Ruiz Armenta, originaria de la Villa de Ahome, estudió Psicología social comunitaria en la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y maestría en musicología en la Universidad de Guadalajara con el tema La mujer en la etnomusicología del noreste de Sinaloa, realiza investigación con línea en los contextos performáticos, simbólicos e identidades en relación a la cultura yoreme-mayo y sus representaciones sonoras dancísticas.