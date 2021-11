La obra 'Érase una vez la novia', sobre la Novia de Culiacán, regresa con cuatro funciones

Culiacán, Sinaloa. Luego de casi dos años sin funciones, la emblemática obra 'Érase una vez la novia', que cuenta la verdadera historia de Guadalupe Leyva Flores, mejor conocida como la Novia de Culiacán, regresa al teatro de la capital sinaloense, con cuatro funciones en el teatro Óscar Liera del IMSS. “Lo más importante en este momento es pisar un escenario y regresar nuevamente a esa relación que se da con el público”, adelanta vía telefónica el director Lázaro Fernando Rodríguez.

Historia real

'Érase una vez la novia', con dramaturgia de Alejandro Román, ha sido presentada repetidamente a lo largo de varios años e incluso ha sido montada en Colombia. Lázaro Fernando Rodríguez dice que al igual que en el cine, en una novela o en un cuento, es muy importante contar historias interesantes, requisito que cumple esta puesta en escena, y de ahí su éxito.

“Aquí el plus es el personaje, un personaje entrañable, querido, que te genera posibilidades artísticas. Los pintores han trabajado mucho la figura de Guadalupe Leyva, los escritores, los poetas, los cuentistas. A la gente de Culiacán le importa mucho que hablemos de sus personajes, de sus leyendas, de sus historias, y eso es lo que hace atractiva esta obra, el personaje es icónico en nuestra ciudad”, comparte.

La última vez que se presentó 'Érase una vez la novia' fue en febrero de 2020.

Lázaro Fernando reconoce que el público de edad madura conoce a Guadalupe Leyva Flores, pero no todos saben realmente la historia de esta mujer que transitaba por las calles del Centro de la ciudad con su vestido blanco alrededor de 30 años. “Realmente fue una historia trágica, que fue lo que finalmente la llevó a perder la cordura, todo lo que le sucedió en la infancia, el novio que la abandonó, todo lo que perdió. Son cosas que la gente no sabe y que se asombra cuando escucha que la leyenda no sea que le mataron al que iba a hacer su esposo el día de la boda en las escalinatas de catedral. Esa es la leyenda, se respeta, porque el hombre siempre ha vivido de historias, pero lo real es que hay una historia paralela, muy interesante”.

Pero este relato no solo es interesante para aquellos que vivieron en los años 60 o 70, cuando toda la gente de Culiacán pisaba el Centro y habitaba en una ciudad pequeña, sino que también es importante para las nuevas generaciones. “A esta gente que conoció a Guadalupe le interesa también que sus hijos y sus nietos más jóvenes conozcan esta historia, porque finalmente estos personajes también tienen que ver con la identidad, en ese sentido tiene que ver mucho el personaje para que la obra siga vigente”.

Regreso a escena

Para las próximas cuatro funciones que ofrecerán, a partir de mañana, 'Érase una vez la novia' contará con un elenco de trayectoria como Héctor García, David Zataráin y Lorena Fierro, además de dos nuevas incorporaciones: Xia Arellano y Tania Mascareño, quien darán vida a Lupita en su infancia-juventud y su edad adulta, respectivamente.

El elenco llega a complementar la obra que ya brilla desde diferentes aristas. “Además de que dramática y estructuralmente está muy bien construida, hay una dramaturgia de primer nivel donde también se complementa mucho lo poético. Es un plus que la obra tenga esos tintes poéticos y reforzados con lo visual, con la música, y se hace una propuesta atractiva para el público”, subraya Lázaro Fernando.

'Érase una vez la novia', de Alejandro Román, toma datos del libro 'El tesoro de la divina gracia' de Ulises Cisneros.

“Los datos que están en la obra son datos duros que el dramaturgo Alejandro Román retomó del libro de Ulises Cisneros, 'El tesoro de la divina gracia', donde lanzó una investigación de mucho rigor sobre la vida de Guadalupe Leyva, y lo dimensiona artística y poéticamente. Los que no conocieron a Lupita a través del teatro, pues la van a conocer mucho más allá, porque hay cosas que la gente no sabía de la historia trágica de este personaje. Eso no quiere decir que la obra sea muy seria, solemne, la obra tiene mucho humor, tiene colorido, música y todos los elementos para que la gente no se aburra”, completa el director.

Finalmente, celebra el regreso de Sabaiba Teatro y todo el equipo detrás de este montaje a los escenarios, pues el teatro fue uno de los sectores más limitados durante la pandemia. “Lo principal es que regresa la magia, regresa el contacto con el público, porque, sin público, no hay teatro, no se da el fenómeno teatral. El teatro, primero es un arte y, luego, es un medio de comunicación".

"El teatro emite un mensaje y tiene que existir un receptor, en este caso el público, que a su vez retroalimenta a los actores, al ser un acto vivo [...] el teatro es contacto directo con el público y los actores cara a cara, y la pandemia nos limitaba mucho respecto a las condiciones sanitarias que se están dando todavía”, agrega.

‘Érase una vez la novia’ se presenta este viernes 26 y el lunes 29 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que el sábado 27 y el domingo 28 tendrá funciones a las 19:00 horas. Se pide el uso obligatorio de cubrebocas, mientras que el cupo estará limitado al 50 % de capacidad. Más informes y boletos al WhatsApp 667-499-4933.