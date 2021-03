La pintura, muy necesaria para la humanidad: Carlos Quintero

Sinaloa.- Motivado por recuerdos de su infancia para la creación de sus obras, el uso de colores ácidos y brillantes además de su paso breve en el mundo arquitectónico, el artista sinaloense plástico Carlos Quintero sostuvo la charla ‘Con la fe en el color’ en el programa con el que la Escuela de Artes de la Universidad Autonóma de Sinaloa (UAS).

Durante la transmisión de Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS, el artista manifestó que la pintura está recobrando una vigencia que no se ha perdido, pero que a través de las facilidades de comunicación como son las redes sociales, el quehacer de la pintura se acrecienta más.

"Creo que la vocación surge cuando se fusionan varios momentos de tus vida en los que te das cuenta que hacer arte o ser artista va muchísimo más allá de buscar el aspecto técnico de expresión, sino que fusionas el momento en el que estás viviendo con una visión particular, que va madurando en cada etapa de tu vida y en el momento en que llegan esas dos cosas, se juntan y tratas de buscar una razón de expresar un poco más profunda y menos superficial y menos técnica, atendiendo menos los aspectos técnicos, te vas dando cuenta que ahí puede estar estacionada la vocación de un artista" expresó.

Sobre su experiencia en sus años de formación dijo tener muchos momentos bonitos en su paso como estudiante en la Escuela de Artes Plásticas.

"Primero, llegar y toparte con que el universo que piensas que es el arte es muchísimo más amplio de lo que crees, encontrarte con la posibilidad de compartir información de gente que está haciendo cosas en el arte, creo que me tocó absorber cosas muy buenas de gente muy completa en el arte, muy comprometida y además muy activa en el arte y que hace que se me abran los ojos y pueda entender muchísimo más a fondo lo que podemos hacer como artistas. Todos esos momentos, vivencias que me marcaron en la escuela, me ayudaron a entender unas cosas y ya después de la escuela es como empiezas a ´sacudirte´ un poco la academia para buscar dentro de ti lo que puedas expresar de manera más propia".

Expresó que lo más satisfactorio en su carrera es el crecimiento constante que ha experimentado. "Tengo muy presentes las piezas que hice cuando decidí en el 2015 agarrar lo que tenía y salir a la CDMX y buscar hacer algo allá lo que tenía y abrir puertas, tuve suerte que se me abrieran puertas y poder iniciar algo fuera de Sinaloa, hice una serie de piezas de buen tamaño que creo que me ayudaron mucho”.

Por último, mencionó que "El quehacer de cualquier persona que ejecuta arte de cualquier rama, modalidad, la preocupación número uno debería de ser primero siempre ejecutar lo que te gusta, si eres pintor, tu quehacer es pintar y tratar de ser lo más constante que se pueda para poder a través de ese ejercicio entender un poco mejor como puedes evolucionar y cómo puedes mejorar, a veces nos sofocamos un poco con la idea de que buscas que te abran las puertas o buscas tener reconocimiento sin haber trabajado lo suficiente, a veces nos desespera un poco eso y no dejamos que la situación se dé por añadidura, si obviamente estoy trabajando, pintando, haciendo arte, en algún momento de la vid se va a acercar la posibilidad de que abras una nueva experiencia en el arte y que te puedan reconocer, no dejar que te nublen todos esos pensamientos de repente muy existencialistas que tenemos o a lo mejor muy superficiales como el dinero”.