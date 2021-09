La pintura siempre ha estado en la vida de Sergio Ramírez

Creer en uno mismo y no dejar de perseguir sus sueños ha llevado al pintor rosarense Sergio Ramírez a lugares inimaginables en el mundo del arte.Este don con el que creció y que ha sabido emplear muy bien en su vida, le ha dado la oportunidad de trabajar para importantes marcas internacionales como Gucci, Adidas y Nike, entre otras. Hoy en día, el pintor nacido en El Rosario, está de regreso en su estado natal, desarrollando un colorido mural en Mazatlán en la fachada de un hotel de la zona dorada. Con respecto a esta bellísima obra de arte que ha causado sensación entre las personas que por ahí transitan, Sergio Ramírez platicó en qué consiste este trabajo, así como las grandes satisfacciones que ha traído la pintura a su vida.

Bellísimo mural de Lola Beltrán plasmó el pintor en el museo de la gran cantante, en El Rosario, Sinaloa.

Sus inicios

Desde niño, Sergio tuvo inquietud por la pintura y siendo un estudiante de primaria ya dibujaba a los personajes de Disney y caricaturas, algo que sus compañeritos no podían hacer tan fácilmente.

“Recuerdo que siempre me preguntaban qué quería ser de grande y yo decía que pintor, pero crecí y mis gustos cambiaron y luego dije que arquitectura, pero vengo de familias de músicos, mi papa tocó en la banda La Costeña y en otras bandas, además por mucho tiempo fue músico de Lola Beltrán y todos mis hermanos traemos en las venas el arte. Pero mi papá no quería eso para nosotros y en aquel entonces el auge era la ingeniería electrónica y estaba el boom del internet y en contra de mi voluntad prácticamente estudie ingeniería, pero nunca me gustó, terminé y al tiempo emigré a Tijuana y trabajé como ingeniero por siete años. Llegué a un nivel gerencial, pero el arte no se salía de mi vida. Deje la profesión y me fui a Utah a estudiar inglés y tampoco logré mucho, por lo que tuve que trabajar de lo que fuera para sobrevivir, pero estando ahí tuve mi primer contacto con la pintura al óleo.”