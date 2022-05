La poeta 'culichi', Rosy Paláu presentará este jueves 12 de mayo el libro 'Recuerdos que ya no existen'

Culiacán, Sinaloa-. La poeta sinaloense Rosy Paláu presenta este jueves 12 de mayo, a las 19:00 horas su segundo libro de relatos “Recuerdos que ya no existen”, en un acto que se celebrará en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, del Instituto Sinaloense de Cultura, con los comentarios de Marysol Ojeda y Georgina González Mendívil.

El libro “Recuerdos que ya no existen”, fue editado por el Instituto Sinaloense de Cultura en 2019, a través de la Dirección de Literatura y se integra con once relatos marcados por la nostalgia de personajes y situaciones que vivió en aquel Culiacán que ya no existe, con personajes de los que la autora afirma: “yo los viví, los escuché, los percibí; los personajes cobran vida y yo soy esos personajes que yo viví”.

Rosy Paláu nació en Culiacán, Sinaloa; es poeta y narradora, autora de los libros de poesía “Quizás el tiempo”, editado por el grupo "La Cabaña" en 1990; “Territorio Indeciso”, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1990; “La Clara Sombra del Silencio”, editado por la Universidad de Guadalajara en 1996, y “Sonata para una Luz”, editado por Difocur, 1997, así como del libro de relatos “La casa del arrayán” (El Colegio de Sinaloa, 2003).