‘La red’, una historia en que triunfa el amor

Culiacán, Sinaloa.- Pasó por una etapa muy difícil en su adolescencia, cayó en anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, intentos de suicidios. Era una persona que constantemente ejercía bullying a sus compañeros, incluso a un hermano ejercía violencia, le rompía la boca cuando estaba dormido, también agredió a sus padres. Además le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Pese a todo, sus padres no desistieron, le entregaban amor, el que triunfó al final. Es la historia de Heriberto Villicaña, quien presentó el libro La red, rescate de un hijo sin futuro, en el patio del Ayuntamiento de Culiacán el pasado miércoles.

Estuvo acompañado en los comentarios por Gnozin Navarro, Manuel Velázquez y Jaime Félix Picos.

Foto: EL DEBATE.

Con testimonios

Villicaña reconoció y agradeció que tiene la fortuna de contar con unos padres que siempre estuvieron presentes tratándolo de ayudar para que saliera adelante. Sus padres, pese a todo, le dieron amor, el cual lo desarmaba y lo impulsó a luchar contra sus demonios.

Este libro también tiene el punto de vista de mucha gente que lo rodeó en esa etapa difícil, explicó Heriberto, le mandaron un testimonio sin pelos en la lengua, en los que no les fue nada bien. “Había gente que me deseaba muerto, que me odiaba, me decía que era una basura”.

Foto: EL DEBATE.

Comentarios

Gnozin Navarro comentó que en varios pasajes de la historia se vio reflejado, pues también pasó por una etapa difícil, pero que al final triunfa el amor de los padres, gracias a una red que lo rescata.

Presentarse es exponerses, mostrarse es invitar al otro a conocer los rincones secretos del propio pensamiento”, menciona Navarro.

Destacó que el libro está escrito como hablan los sinaloenses, de manera brutalmente honesta. “Cuando una persona abre su proceso a la mirada del otro es necesaria una cuota de humildad, la cual hay en el reconocimiento de los errores, tropiezos y desatinos”, menciona.

Foto: EL DEBATE.

Por su parte, Manuel Velázquez, quien ha trabajado durante 25 años en los Centros de Integración Juvenil, reconoció que al leer el libro encontró situaciones que le provocaron sentimientos encontrados. Resaltó el uso de estrategias de reforzamiento positivo, siempre pese a las circunstancias que se presentaban, los altos índices de violencia. Finalmente, prevaleció el amor.

El padre de Heriberto Villicaña también tomó el micrófono al final para hablar de la experiencia y cómo le brindaron amor a su hijo pese a las difíciles situaciones que vivían.