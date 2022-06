La sinaloense Zulema Sánchez es seleccionada con apoyo de ProcineCDMX para nuevo cortometraje

Culiacán, Sinaloa. El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, ProcineCDMX, dio a conocer recientemente los resultados de la convocatoria “Apoyo para la producción y realización de cortometrajes con tema libre 2022” con 5 proyectos susceptibles de apoyo, entre los que se incluye Métele clutch, de la cineasta sinaloense Zulema Sánchez. En entrevista para DEBATE, se dice feliz de ser una de las seleccionadas.

Proyecto conjunto

Sánchez dice que para ella el cine es un trabajo en equipo. Precisamente este proyecto nació en la clase de cine independiente que imparte en la Escuela de Cine Arte7. “Es un proyecto que nació con mis alumnos, en conjunto. Les solicité que trabajáramos un guion y empezamos con esta historia, a dar todos nuestro punto de vista, a nutrirlo [...] creo que nos involucramos demasiado, es un proyecto al que le metimos mucho corazón todos y en realidad me gusta mucho trabajar con gente así”.

La nacida en Navolato confiesa que estaba nerviosa cuando aplicó a la convocatoria, pues solo es para la Ciudad de México, donde vive desde hace 2 años, y fueron 64 proyectos participantes. Tras conocer la noticia, no pudo evitar la emoción. “Creo que fue una noticia muy chila de compartir con mis alumnos”.

Esta ocasión, la realizadora fungirá como productora y confiesa que le ha gustado mucho esta labor. “El director va a ser uno de mis alumnos y él es el guionista en conjunto con todos los alumnos que estuvieron ahí. Me gusta mucho dirigir, pero en este momento de mi vida, he estado produciendo. Creo que me he estado dando tiempo para finalizar el guion de mi segunda película y darme la oportunidad de volver a dirigir”.

Pasión por el cine

Antes de migrar al centro del país, la apasionada del cine realizó su primera película en Culiacán, con sus propios recursos y comparte estar muy agradecida con la gente que la ayudó a volver realidad esa producción. “Me ha costado trabajo terminarla, pero por fin la terminé y espero este año proyectarla en la Ciudad de México, en salas independientes”, anuncia.

El cine es un arte que se ha centralizado en México, pero Zulema Sánchez rescata que hay muchas promesas en el norte del país. “Hay muchas historias que contar en el norte y creo que también hay mucha gente con talento para contar esas historias y yo estoy a favor de que sean ellos quienes la cuenten”.

Finalmente, invita a que aquellos que anhelan hacer cine “no quiten el dedo del renglón”. “Es un trabajo de mucha perseverancia, de mucha paciencia, de no soltarlo, de siempre tener un proyecto más, y siempre estar ahí”, puntualiza y agrega que sigue colaborando con gente del norte, en especial de Culiacán.

Aquí la entrevista completa para DEBATE: