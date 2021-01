La tragedia marca el nuevo libro de Isaac López

Como un libro emocionalmente muy cargado e intenso es como describe el sinaloense Isaac López su nuevo libro Inventario de la desesperanza (Instituto Sinaloense de Cultura), una obra literaria en donde reúne once cuentos marcados por la tragedia.

Proceso de creación

Luego de aparecer en varias colecciones o antologías narrativas, Isaac López se embarcó en la odisea de trabajar en un libro de su completa autoría, una tarea que, por supuesto, le llevó varios años completar. “Entre tener la idea de escribir un libro de cuentos y poder darle una forma que se acercara a lo que es ya publicado, sí tomó bastante tiempo. Una de las grandes dificultades creo que tiene que ver con que para escribir un libro, para hacer un proyecto, para realizar algo como esto, se tiene que tener cierta estabilidad, en muchos sentidos, sobre todo emocional y mental, y eso también me ha costado mucho tiempo trabajarlo”, revela en entrevista.

El ganador del Premio Nacional de Cuento Sahuayo de Literatura 2009 comparte que se enfrentó a diferentes problemáticas. “No era muy constante al escribir o no aterrizaba bien las ideas, la prosa no fluía, hay muchas cosas que pasaban, porque no solo no tenía claro el proyecto sino tampoco muchas cosas personales”, dice López, quien hasta hace tres o cuatro años atrás comenzó a percibir la idea más clara de lo que hoy es Inventario de la desesperanza.

Once cuentos se reúnen en este libro, todos con personajes diversos de mujeres y hombres, e incluso personajes LGBT. Pero las historias comparten algo que las une temáticamente: la tragedia. Se nos muestra así a personas que creían “lograr algo, pero finalmente algo ocurre que lo impide”.

Los personajes tienen algo que expresar o decir, y sienten que al decirlo algo se va a resolver, pero o no hayan la manera de hacerlo o lo hacen y eso de todas maneras no resuelve o solo empeora las cosas, o lo que dicen no es lo que esperaban ellos que iban a decir.

El coordinador del taller de Narrativa Contemporánea en el ISIC confiesa que experimentó en los géneros de los cuentos, incluyendo la fantasía y el humor, pero finalmente fue la tragedia el eje a partir del cual decidió contar estas narraciones, pues en el proceso de escritura también él debió “domar algunos demonios internos”, como lo hacen los personajes. “Fue en lo trágico, en la desesperanza, en la ansiedad, en ese tipo de circunstancias que yo encontré la forma de darle a este libro realidad”.

'Inventario de la desesperanza' es el primer libro completamente de Isaac López.

Pero a pesar de la tristeza, la soledad y el desamor que el autor imprime en estas breves lecturas, los también escritores Eduardo Ruiz Sosa y Laura Baeza coinciden que hay cierta fuerza y rebeldía en los personajes para no rendirse a pesar de todo, tal como señalan en la contraportada del libro.

Singularidades tomadas

Inventario de la desesperanza toma prestado el título del último cuento, un juego de palabras que a Isaac López le provocaron curiosidad cuando las vio escritas en la hoja de notas de una psicoterapeuta. “Una ocasión vi que una psicoterapeuta tenía una hoja que decía de título ‘Inventario, esperanza’ y era como un cuestionario para ver el nivel de esperanza que el paciente tenía y eran las preguntas eran sobre ese tema, su visión a futuro y todo eso. A mi se me hizo muy curioso encontrar esas dos palabras juntas, y al estar escribiendo los cuentos y ese cuento en particular, no se me hizo que la palabra esperanza lo describiera acertadamente, entonces me incliné por desesperanza”.

En su hogar, donde recibió al equipo de EL DEBATE, el escritor posee un enorme librero donde destaca la diversidad de contenido: la narrativa local, nacional e internacional, los ensayos, la filosofía y mucho más. Precisamente entre sus libros se encuentra El mejor de los mundos, del español Quim Monzó, un importante escritor en lengua catalana y que sirvió de inspiración para el nuevo libro. “Él trabaja precisamente sobre el absurdo. Pasan cosas que no son realistas para nada, pero no funciona como un cuento fantástico, sino como una realidad que se tuerce”, enfatiza finalmente el originario de Culiacán, y quien dice que precisamente este enfoque quiso trabajar en sus creaciones.