La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes inicia este jueves 3 de marzo nueva temporada en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con un programa variado, con música para los gustos más exigentes, vuelven las Temporadas artísticas de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con el inicio el próximo jueves de la correspondiente al Primer Semestre de este año y que consta de 11 programas y 16 conciertos, con solistas y directores invitados y las nueve sinfonías de Beethoven a lo largo del año.

Bajo la coordinación del Mtro. Miguel Salmon del Real, director titular de la OSSLA, la temporada regular para este semestre consta de 11 programas, en su mayoría en el Teatro Pablo de Villavicencio, que inician el jueves 3 de marzo, a las 20:00 horas con una réplica el 6 de marzo a las 12:30 horas, con las piezas Preludio a "La siesta de un fauno", de Claude Debussy; “Les préludes”, de Franz Liszt; y la “Sinfonía no. 1 en Do mayor, opus 21”, de Ludwig van Beethoven.

El programa No. 2 se llevará a cabo en el marco del Festival Internacional de la Guitarra, el 10 de marzo, con el Mtro. Rodrigo Sierra Moncayo, como director invitado, con las piezas “Obertura a ‘La tempesta di mare’”, de Antonio Salieri; “Concierto para guitarra no. 1 en Re mayor opus 99”, de Mario Castelnuovo-Tedesco, con Abel García Ayala como solista; y el “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo, con Gian Marco Ciampa, como solista (ellos son ganadores del Concurso Internacional de Guitarra en sus últimas ediciones), y “Los pájaros”, de Ottorino Respighi.

El programa No. 3 será el 17 de marzo, con la “Sinfonía no. 2 Hob I:2 en Do mayor”, de Joseph Haydn; “Sinfonía no. 2 en Re mayor opus 36”, de Beethoven, y la “Sinfonía no. 2 en Si menor”, de Alexander Borodin.

El programa No. 4 será el 31 de marzo con el Mtro. Marc Moncusí, como director huésped, y las piezas “Rapsodia sinfónica”, de Joaquín Turina; “Divertimento para piano y orquesta”, de Joaquín Gutiérrez Heras, con el Mtro. Fernando Saint-Martin en el piano, como solista; “Sinfonía No. 1 en Sol menor”, de Vasily Kalinnikov.

El programa No. 5 se realizará el 7 y el 10 de abril, a las 20:00 y a las 12:30 horas respectivamente, con las piezas “Concierto para piano en La menor, opus 16”, de Edvard Grieg, con el Mtro. Elías Manzo al piano, como solista; “Sinfonía No. 3 en Mi bemol mayor, opus 55 "Eroica", de Beethoven

El programa No. 6 está dedicado al Día del Niño con dos conciertos el 29 y el 30 de abril, a las 20:00 y a las 12:30 horas, respectivamente, y se titula “Bit sinfónico: Música de videojuegos”, con la participación del Coro de Ópera de Sinaloa bajo la dirección del Mtro. Marco Rodríguez.

El programa No. 7 se realizará el 6 de mayo con el Mtro. Gustavo Rivero-Weber, como director invitado, con “Dos piezas para pequeña orquesta”, de Frederik Delius; “Sinfonía para cuerdas No. 5”, de Félix Mendelssohn; “Salut d’Amour”, de Edward Elgar, y la “Sinfonía no. 104 ‘Londres’, de Haydn.

El programa No. 8 se realizará los días 12 y 13 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio y otro en la Torre Académica, en el marco de la Clausura del Festival de la UAS, y consta de la “Sinfonía No. 4”, de Beethoven, y la participación de SAFA, Ensamble de percusiones, con la pieza “Garbage concerto”, de Jan Järvlepp.

El programa No. 9 será el 19 de mayo con el Mtro. Jacob Tapia como director huésped, con las piezas “Crisantemos”, de Giacomo Puccini; “Gran Dúo Concertante”, de Giovanni Bottesini, con Samuel Murillo en el violín y Luis Angüis en el contrabajo, como solistas, y la “Sinfonía No. 60 ‘Il Distratto’”, de Haydn.

El programa No. 10 se realizará el 3 de junio con la ópera- concierto “El elixir de amor”, de Gaetano Donizetti, con la participación del Taller de Ópera de Sinaloa, que dirige José Manuel Chu, y del Coro de la Ópera de Sinaloa.

Y el programa No. 11 será el 16 y 19 de junio con el programa de clausura de Temporada, con las piezas “Spring Waters”, de Sergei Rachmaninov; “La Mer”, de Claude Debussy, y el “Concierto para orquesta”, de Witold Lutosławski.