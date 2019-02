Lamentablemente se rompió el reglamento del PML: Juan José Rodríguez

Mazatlán.- El escritor mazatleco Juan José Rodríguez presentó los días pasados su novela Asesinato en una lavanderia china, previo recordó cuando fue ganador del Premio Mazatlán de Literatura.

Punto de opinión

En entrevista con EL DEBATE, Rodríguez también aprovechó para abundar en el tema del rompimiento de las reglas del Premio Mazatlán de Literatura 2019 (del que fue presidente y jurado desde el 2005 así como colaborar hasta el 2018), esto luego de que se entregara el premio a Guillermo Fadanelli, autor que no tiene obra publicada recientemente. “Lamentablemente se violó el reglamento, que está desde hace más de 50 años y está en el archivo municipal. El jurado no debió de hacerlo, el comité organizador es el que debe saber si va seguir y no (el reglamento) porque hay muchos libros interesantes que se publicaron el año pasado y pudieron ser los ganadores. Nosotros nos cuidamos de cuidar el reglamento y premiar un libro editado recientemente”.

Refiere que es un premio que se entrega tanto a autores consagrados como a las nuevas plumas, un ejemplo es la ocasión que ganó Elena Poniatowska con su primera novela; en los años 80 ya lo habían ganado los escritores más importantes de esa época y es cuando tuvieron oportunidad los nuevos autores.

En el 2014 se convirtió en ganador del Premio Mazatlán de Literatura con su novela Mi nombre es Casa Blanca. Él y Jaime Labastida son los únicos sinaloenses que han sido galardonados con ese distintivo.

Sobre la vez que ganó él, expresó: “En el momento que se publicó mi libro tuve la suerte de que en ese año ya muchos autores ya lo habían ganado. En ese entonces los escritores jóvenes empezaron a ganar premios, el jurado pensó que era el momento de dárselo a un joven”.

El escritor refiere que otro de los autores que merece ser distinguido con dicho galardón es el sinaloense Élmer Mendoza.

“Pienso que se lo merece y que lo va a ganar en su momento, su última novela es muy novedosa y es muy experimental y fantasiosa”.

Comparte que durante el tiempo que le tocó ser jurado y presidente del comité que entrega el Premio Mazatlán de Literatura querían que una mujer ganara, pero no hubo propuestas favorables.

Novela reeditada

La novela que hoy presenta de nuevo, Asesinato en una lavandería china, le ha traído muchas gratificaciones, se llevó al cine con el nombre de Reencarnación, también se reeditó por cuatro ocasiones. En la última edición que presentará esta semana se incluyen algunas modificaciones, con aspectos que aparecen en la película.

“Hay una escena en la cual se ve cómo los protagonistas se conocen en otra época. En el cine debe haber antagónicos; hay dos parejas, el joven y el capitán”.

Rodríguez dice que es una obra que habla sobre la migración de occidentales que llegaron a vivir a Mazatlán; el amor, la venganza, la historia. Se desarrolla en varios puntos del puerto, entre ellos el centro, el Cerro de la Nevería, Olas Altas, el mercado Juan Carrasco.

Por último, adelanta que trabaja en su siguiente novela, la cual hablará de un viaje que realizó a Egipto y espera que salga a finales del 2019. Juan José Rodríguez cada dos años presenta un nuevo libro.