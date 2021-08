Lanzan la editorial Errant Press con libros-objeto como una caja de cerillos con poemas

Sinaloa, México. Con el firme propósito de seguir difundiendo el arte y la literatura, Alan Sobrino lanza la nueva editorial Errant Press, un proyecto que contempla lanzar varios libros-objeto cada año y con miras a las nuevas generaciones.

Contenedor/contenido

En entrevista para DEBATE, Alan Sobrino comparte que siempre se ha sentido atraído por los libros, y hay un género en particular que le gusta mucho, que son los libros sobre libros, destacando títulos como 'Los demasiados libros' y 'Cómo leer en bicicleta', ambos de Gabriel Zaid. Leyendo estos fue cuando se hizo la pregunta compleja “¿qué es un libro?”.

“En algún momento de la historia, el libro y el lenguaje escrito no estaban juntos. El libro venía en forma de canción, después en rollo, después en papeles sueltos, en tablas de cera, después en el códice como lo conocemos, entonces el libro nunca ha sido la misma cosa, aunque nosotros creamos que es muy fácil deducir que sí. Los libros en realidad han tenido una evolución muy larga".

"Entonces empecé a preguntarme mucho ‘¿qué es un libro?’ el libro no es el contenedor, porque un cuaderno con hojas blancas no es un libro, es una libreta, a pesar de que tenga la forma, la estructura y partes de un libro; pero de pronto un juego de Nintendo sí puede ser un libro, aunque no tenga ese formato específico, o un video de 8 horas donde sale un texto con un cuento, claramente es un libro”, agrega.

Así, el mexicano pasó los últimos años tratando de unir en uno solo la relación que tiene el contenedor y el contenido, resultando los libros-objeto de la editorial Errant Press.

La editorial iniciará con tres libros-objeto: el primero de ellos es una caja de cerillos que contiene cuatro poemas distintos. “Después de escribir estos poemas que tenían relación con el fuego, me puse a pensar, ¿cuál es la forma más integral y orgánica de publicarlos? La respuesta es en algo que sea fuego. Así armé este que no solo es un libro, ni es unas cajas de cerillos, es ambos”.

Uno de los libros tiene la apariencia de una simple caja de cerillos, pero en realidad contiene varios poemas en su interior.

El segundo es un libro para niños, con un cuento infantil y dividido en dos tomos: uno de ellos contiene solamente imágenes y el otro es netamente texto. La idea de este libro es que dos personas puedan leer en conjunto, uno en voz alta y el otro siguiendo las imágenes.

“Esta dinámica puede ayudar a reforzar la relación de lectura entre un padre y un hijo, o una persona que sabe que sabe leer y una que no, o simplemente dos personas que están aprendiendo a leer, en un juego de estarse pasando imágenes y texto. El libro de texto viene con indicaciones para actuar las voces de cada personaje y el libro de imágenes no trae una sola palabra escrita. Se puede leer solo, pero está hecho para ser leído por dos o más personas”.

Finalmente, el tercer título tiene forma de pasaporte y te permite editar tu nombre, no tiene casilla de sexualidad y tiene un solo lugar de nacimiento, “pero te deja escoger los demás datos para definirte a ti mismo. Y después incluye un ensayo sobre qué son las fronteras”, detalla Sobrino.

Alan Sobrino es uno de los responsables en levantar el proyecto de la biblioteca del Jardín Botánico.

Además, los textos son bilingües, en español y en inglés, para el público de Estados Unidos y nuestro país. “Creo que el lenguaje es una frontera y usar varios lenguajes amplía por mucho los límites que tienen tus productos. El nombre de la editorial Errant Press surge porque llevo tiempo moviéndome entre Los Ángeles y México, y si estoy errando entre estas dos partes, poder aproximarme al público de ambos lados”.

Herramienta lectora

En febrero de 2019 fue inaugurada la biblioteca del Jardín Botánico, proyecto coordinado precisamente por Alan Sobrino. Señala que mientras estuvo en Culiacán se dio cuenta de la carencia de bibliotecas, librerías y libros especializados que hacen falta en la ciudad, por ello decidió llevar a cabo el sitio del Botánico.

“Si en Culiacán se logra subir el índice de lectura, estoy convencido que bajaría el índice de violencia. Entre más gente lea, mejor nos va a todos, no solo a las bibliotecas y a las librerías, sino también a los negocios, a las empresas; personas mucho más leídas como colaboradores mejora las relaciones de trabajo, genera mejores dinámicas”, afirma.

Sobrino dice que hay personas a la que no les gusta tanto leer, pero cree que se debe simplemente a que no han encontrado el libro adecuado y “que cuando lo encuentren van a volverse lectores asiduos”. “Se han publicado más libros que personas ahorita en el mundo, entonces pensar que no hay un libro para cada persona se me haría bastante irracional. Creo que hay un libro adecuado para cada persona”.

La editorial tendrá su lanzamiento en septiembre, cuando la tirada de libros esté completa. Y a partir del mismo mes se venderán los libros en México y Estados Unidos, a través del sitio web, donde también estarán disponibles libros-objeto y libros arte de otros artistas, no solo de Errant Press.

