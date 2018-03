Las salas de cine fueron mi escuela: José Carlos Ruíz

Guadalajara, Jalisco.- En los primeros minutos de la charla impartida por José Carlos Ruíz, Eduardo de la Vega, habló sobre su libro Yo no fui a la escuela, fui al cine, el cual está basado en los inicios del Festival de cine, que fue en la misma época en que debutó Guillermo del Toro.



Una de las mejores formas de homenajear consiste en elaborar libros, textos sobre su trayectoria, dijo el escritor.



De la Vega, explicó que el libro es resultado en buena medida, del gran esfuerzo de memoria para colaborar por parte de José Carlos Ruíz.

El autor ha tenido la oportunidad de hacer tres libros con esta línea, como el de Sarah García, Marga López, Jorge Ponce y Gabriel Retes, esos libros fueron resultado de varias entrevistas con los homenajeados, esos integraban pregunta y respuesta, en otras cuestiones por militantes de presupuesto, y toda esa estructura se orientó con José Carlos, a las memorias del actor, aunque habla mucho de su faceta teatral, cine y otros aspectos.

A las 19:00 hrs. dará inicio la Master Class del legendario actor mexicano José Carlos Ruiz, como parte del programa de actividades de @TalentsGdl. Se llevará a cabo en la Sala 3 del @Conjuntodeartes. ¡Entrada libre! #FICG33 #AquíEsDonde pic.twitter.com/vpVjxh6OlJ — FICG Oficial (@FICGoficial) 12 de marzo de 2018

"Es una coautoría, es un recorrido por su trayectoria en sus más de 120 películas y algunos videos caseros", detalló, "si hubiéramos incluido su participación en otras áreas, hubiera quedado el triple de grande"

Foto El Debate

No cabe en mí la alegría y agradecimiento, por estar aquí, expresó el actor Juan Carlos Ruíz en los primeros minutos de su Máster Class en el conjunto de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco.



Respecto al libro de Eduardo de La Vega, expresó.

Yo pienso si que si no tuviera la inteligencia de preguntar, de acorralar al entrevistador uno diría; fui y vine. Sus preguntas me condujeron a un pasado de más de 60 años".

Reveló que tuvo una infancia compleja, en temas económico y familiares, sin embargo, dijo que él no quería caer en el "qué será de mí".

¿Ya leíste el #MayahuelFICG de hoy?



Entérate de todo lo que está sucediendo, día a día, en el #FICG33. Lo puedes encontrar impreso en nuestras sedes o su versión online en https://t.co/nwn8XQFYKE. #AquíEsDonde pic.twitter.com/HWwMM9wVzo — FICG Oficial (@FICGoficial) 10 de marzo de 2018

A Ruíz, en el cine se le olvidaba el hambre, la orfandad, todo. Yo sentía que era a mí a quien regañaba Soler en la pantalla, comentó.



"Una de las mujeres que yo más he amado es mi abuela paterna murió varias veces, y la última vez que murió yo estaba en el cine. Entre la rendija de la puerta vi el cadáver de mi abuela, con la boca abierta, todo por estar en el cine, no me arrepiento. Yo estaba en el cine porque estaba fraguando un porvenir"



Bromeó con que el jamás pensó ser actor moreno, ya que hace unos años, había que llamarse Pol (Paul), ser alto y de tez blanca para estar en el medio.

"Se volvió una necesidad (ir al cine), yo no sabía que no había pan, yo iba a meterme al cine, y ahí en la galería al fondo, se me olvidaba todo"

Foto El Debate

Respecto a su manera de trabajar en la música, dijo que buscaba una atmósfera adecuada para su personaje, y hacía apuntes. Se preguntaba "de dónde vengo y a dónde voy y por qué por qué, por qué, infinito".



En cuanto a la fantasía, empezar a visualizarla es lo primero, en el viaje que proporciona la música, empezar al fantasma del personaje, cómo ama, cómo duerme.



Y luego viene la etapa, que se llama amor de cacería, donde resuelve todos los por qué, para encontrar a una persona que se parezca a mi personaje, para que mi fantasía se vuelva realidad.



Tomó de ejemplo a un albañil. Un día salió a la calle y encontró a un señor con una bolsa, y le preguntó por el camión a Toluca, y le respondió que no sabía, pero al verlo accionar y hablar, se hizo un "licuado" de todo eso, y se lo "tomaba", y sentía que era ese personaje, desválido que no sabe dónde está una calle, porque estos señores llegan de provincia a la ciudad de México.

Relató una historia, sobre un momento inesperado en el que era estudiante y un profesor de cine le preguntó que si iba a estudiar actuación, sin que el actor perteneciera realmente al conjunto artístico en ese tiempo. Ruíz recordó la muerte de su abuela, por lo que lloró a poco de subirse al escenario.

Posteriormente hizo sus pininos en Bellas Artes, aún cuando, no conocía el lugar ni siquiera por fuera. Fue becado y prontamente, estaría actuando profesionalmente.