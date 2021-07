Laura Martínez-Belli desmitifica la vida de Tecuixpo en su nueva novela ‘La otra Isabel’

Sinaloa, México. Como una novela que no se trata de buenos y malos ni de vencedores y vencidos, sino de una historia bastante equilibrada “en tanto que equilibra ficción histórica con historia, épica y romance, política e intriga”, es como describe Laura Martínez-Belli 'La otra Isabel' (Planeta), su nueva obra literaria que desmitifica la vida de Isabel Moctezuma y muestra una visión reveladora sobre el papel que tuvo tanto ella como otras mujeres en la conquista de México.

Mujeres en la guerra

'La otra Isabel' cuenta la historia de cómo Tecuixpo fue criada en un mundo de intriga y muerte, viéndose obligada además a vivir costumbres ajenas, despojada de sus tradiciones y cultura, forjándose así un carácter estratega y combativo.

En entrevista telefónica para DEBATE, Laura Martínez-Belli señala que la importancia de esta novela recae en una visión muy amplia de lo que fue la conquista y la posterior construcción de la Nueva España. “Es una novela que toca muchísimos temas. Uno de ellos, por supuesto, es la conquista y lo que sucedió en esos años previos a la caída de Tenochtitlan; otro de ellos es las mujeres que tomaron parte en estos acontecimientos, normalmente la guerra es muy masculina, sin embargo, en esta, en particular las mujeres fueron importantes, empezando por Malinche, sin cuya interpretación habría sido imposible muchísimas acciones bélicas”.

Pero otro de los personajes importantes de este periodo es precisamente la protagonista de su novela, Isabel Moctezuma, quien apunta la escritora “era la llave que utilizan tanto mexicas como los españoles para legitimar un poder que se iba pasando de mano en mano”.

“En un momento de la historia donde estaban acéfalos de gobernantes, mientras fue construyéndose después la Nueva España, ella ocupó un papel fundamental. Isabel Moctezuma simboliza la transformación de todos los mexicas a otra identidad, todos se transformaron, todos tuvieron que reinventarse en lo que después terminaron siendo los mexicanos, una nueva raza en donde Isabel Moctezuma simboliza un pasado y Leonor Cortés, un futuro”.

Reinvención individual

Laura Martínez-Belli nació en Barcelona, pero desde 2004 vive entre España y México, este segundo país de donde retoma su segunda nacionalidad. Precisamente, esa dicotomía de “amor hacia las culturas originarias y también el hecho de ser española” es una de las razones por las que decidió hablar de Isabel Moctezuma.

Desde 2004, la escritora Laura Martínez-Belli vive entre su natal España y México.

“La conquista aúna mis dos naturalezas, eso por un lado. Después también está el tema de la reinvención: Isabel Moctezuma es una mujer que tiene que aprender a vivir en un mundo nuevo, ella es mexica, ha crecido con unas creencias y valores, con una cosmovisión, incluso que es todavía más complejo; y tiene que reinventarse, aceptar nuevas creencias, un nuevo mundo y esa capacidad de transformación, es algo que yo sin darme cuenta quizás me atrae en todos mis personajes femeninos”, detalla la escritora, quien en 2017 también publicó 'Carlota', novela que cuenta la vida de la emperatriz europea.

“Isabel tuvo que aprender a ser cristiana, a hablar otro idioma, a pensar como los españoles y muchas veces eso se ha minimizado para explicarlo de una manera muy fácil, como si cambiar de dioses fuera cambiar de chanclas, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Yo quería mostrar ese proceso de cambio en toda su complejidad y también quería mostrar la parte humana de estos personajes, que normalmente cuando leemos las biografías o la historia, parece que son de cartón, que no tienen sentimientos y que todo lo aceptaron sin sufrimientos, y a mí esa humanidad me interesa mucho, me parece un material literario de primer orden”, agrega la escritora.

Finalmente, Martínez-Belli tilda este trabajo como un proceso apasionante de lectura y de aprendizaje. “Como dice Pérez Reverte, que cuando uno está escribiendo una novela histórica se vuelve experto en la materia durante el tiempo en que está escribiendo la novela, y eso me pasó a mí".

"Leía mucho sobre la conquista, sobre todo para entender las motivaciones de todos los implicados, tanto de Moctezuma, como de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, después de Alonso de Grado, de Pedro Gallego, de Juan Cano, de Cortés, y luego las mujeres, que eso fue la parte más bonita porque les pude dar voz a estas mujeres que normalmente no dejan de ser víctimas en otras narraciones y yo quería que las personas que leyeran mi novela pudieran ver una foto más compleja de lo que significaba ser mujer en esa época, ser indígena y no ser tan simplista y lineal”, completa la autora.

