Laura Sofía Rivero se libra de los prejuicios en el libro ‘Dios tiene tripas’

Sinaloa, México. Laura Sofía Rivero cree que en una época, en la que tenemos muchísimo pudor, porque cuidamos mucho nuestra imagen, la figura del escritor y la escritura se ha vuelto muy pudorosa. “Como que uno escribe para forjarse una imagen ante los demás y no para explorar lo que a uno mismo le da asco o vergüenza. A mi me interesaba tratar de escribir no temiendo el qué dirán de mi, del tema, o del género, sino dejar que la literatura y la escritura explore hasta los lugares más recónditos, más alejados de lo que uno esperaría.

Precisamente, la autora hace eco de sus intereses en Dios tiene tripas: Meditaciones sobre nuestros desechos (Fondo de Cultura Económica), libro de ensayo cuyo tema central es los desechos humanos y su rol cultural y social.

Un tema tabú

Dios tiene tripas: Meditaciones sobre nuestros desechos, Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2020, recoge once textos que navegan entre el ensayo, la crónica e incluso algunos atisbos de narrativa. “El ensayo es un género que permite tomar un poco de todos los demás géneros literarios. Digo casi de chiste que todo cabe en un ensayo sabiéndolo acomodar, y creo desde el padre del ensayo, Montaigne, está esa voluntad de pensar sin límites, es decir que para explorar una idea, que vengan los géneros literarios que vengan y las formas literarias que resulten oportunas.

Algo que a Laura Sofía Rivero le ha interesado no solamente en este libro, sino en otras que ha publicado, es explorar el ensayo de imaginación. “Ese ensayo de imaginación involucra varias cosas: imaginar qué maneras tan diversas hay de escribir un ensayo y también permitir que sea la curiosidad el hilo conductor y no tanto el tener deudas bibliográficas de ‘ah todo lo que tengo que citar’ o incluso ciertas barreras que no permiten explorar más allá de tu vergüenza, más allá del tabú. Hay este interés de llevar la curiosidad hasta sus últimas consecuencias, yo diría que es lo que más me gusta escribir, el ensayo de imaginación.

'Dios tiene tripas: Meditaciones sobre nuestros desechos' ya se encuentra disponible en librerías.

Aunque en los últimos años ha habido mucho interés por investigar y estudiar asuntos sobre el cuerpo y el cuerpo ha tenido una gran relevancia en la escritura incluso literaria, a la escritora le llamó la atención que el tema de los desechos humanos siempre quedaban fuera. “Pensé: ¿cómo puede ser posible que una experiencia humana compartida, no por las personas de este país, ni siquiera de este momento histórico, sino una experiencia humana que hemos compartido con todos los seres humanos que han pisado el planeta fuera un tema tan tabú que no permite investigar, que no permite conocer un poco más de él".

"Dando unas clases de literatura en preparatoria, me di cuenta que muchos de mis alumnos tenían una idea de que la literatura nunca tocaba temas que nos parecen poco literarios, y comencé a explicarles cómo incluso hasta la máxima obra en español, el Quijote de la Mancha, tiene episodios absolutamente asquerosos, entonces creo se dieron cuenta de que a veces hasta las grandes obras están sumamente humanizadas”, agrega.

Rivero subraya que es la vergüenza y el asco, una barrera que no nos deja llegar a otras reflexiones como, por ejemplo, que la diarrea es una de las causas de muerte infantil más importantes. “Dediqué al menos unos tres años en estar investigando en obras literarias, en otros textos, documentos, pero también investigando anécdotas e historias de las personas que me rodeaban. Curiosamente se me acercaban mis amigas y mis amigos a decirme ‘oye, ¿por qué decidiste escribir de este tema tan horrible, tan asqueroso?’, pero no hubo ni siquiera una sola persona que no me contara una serie de anécdotas, todo el mundo tenía muchísimo qué decir, creo que ha sido una investigación no solo documental, sino también de escuchar a otras personas”, agrega la autora, quien dimensiona el tema desde la parte humorística o desde la parte erudita, pero haciéndonos recordar nuestra propia vulnerabilidad.

Posición en las letras

Laura Sofía Rivero comparte que ganar el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2020 fue una muy buena noticia para ella. "Antes me preocupaba cómo se podía dar salida a un texto tan excéntrico como este, incluso porque también en algunos otros espacios, me cuestionaron mucho por qué no escribí de otros temas y a mi misma me parecía que a veces ya se tilda que las mujeres tenemos que escribir de ciertos tópicos y no de otros", enfatiza.

"De hecho, me pasó que alguna vez alguien que me pidió un texto para una antología y yo le entregué el primer ensayo de este libro, que aún no estaba completo como volumén como ahora, un ensayo sobre la diarrea. La persona me respondió ‘oye, pero no tienes un texto más femenino?’ y a mi me pareció una barbaridad, una cosa graciosa incluso. Cuando recibí el premio, creo que fue una manera de alentar esta idea que tengo de que los libros, la literatura, no tienen que ceñirse a ciertos temas, ser repetitivos, incluso caer en fórmulas, sino que muchas veces como lectora lo que busco es algo que me sorprenda, que me saque de mi zona de confort, que me haga pensar en cosas que ni siquiera había imaginado".

Finalmente, dice que el ensayo es un género que le permite ser ella en plenitud. "Puedo ser muy ñoña, erudita, estar buscando información, pero también puedo ser muy irónica, muy desvergonzada y creo que es lo más interesante de este género, que te permite lo que una conversación no puede, ser tú en todas tus facetas".